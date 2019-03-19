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甲殼素加警語7月上路！　未標「這2行字」最高罰300萬

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▲台灣人就吃海鮮　凱撒吃到飽餐廳的螃蟹、生魚片人氣最高，朋派自助餐廳。（圖／記者黃士原攝）

▲甲殼素加警語7月上路！未標「這2行字」最高罰300萬。（圖／螃蟹資料照／記者黃士原攝）

記者嚴云岑／台北報導

俗稱「甲殼素」的幾丁聚糖（Chitosan），是許多保健食品愛用的添加物，過去多從蝦、蟹殼等中提取，近年來也可從黑麴菌絲體做培養。食藥署今（19）日發布「由蝦、蟹殼或黑麴菌絲體所製取之食品原料幾丁聚糖之使用限制及其標示」，要求自7月1日起，含有該成分的產品都需要加註2項警語，違者最高可開罰300萬罰鍰。

食藥署公告規定，由蝦、蟹殼或黑麴菌絲體所製取之幾丁聚糖可供為食品原料使用，但黑麴菌絲體製取者，其赭麴毒素A （Ochratoxin A）含量應小於1 ppb。另外，產品中若有使用該成分，其容器或外包裝上，應以中文顯物標示「有服用慢性病藥物者，應諮詢醫師後，方可使用」及「不建議孕婦、授乳者及嬰幼兒食用」等警語字樣。

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食藥署副組長魏任廷表示，近年來研究發現，幾丁聚糖會與高血壓、糖尿病等慢性病藥物產生交互作用，所以才會要求業者加註警語，並建議病患在使用該類保健食品前，先諮詢醫師。

另外，魏任廷也提到，食用幾丁聚糖成分製品，會使體內油脂降低，因此才會不建議一些特殊族群，如孕婦、授乳者、嬰兒使用，也要求業者加註警語。7月1日新制上路後，若業者被查獲未依規定標示，可依《食安法》第47條及第48條規定處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

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關鍵字： 甲殼素 幾丁聚糖 食藥署 警語
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