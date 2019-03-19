比糖果便宜！4千多項藥品「一顆不到2元」　醫：萬物皆漲，唯有藥降

▲抗憂鬱藥物百憂解。（圖／藥師公會提供）

記者嚴云岑／台北報導

抗憂鬱症40多年老藥「百憂解」，因不堪健保調降，宣布於4月1日退出台灣市場，而根據健保署統計，全台約有4000多項藥品不到2元，引發醫藥界譁然，還有醫師在臉書上寫道「萬物皆漲，唯有藥價降」、「藥比糖果還便宜」。對此，健保署表示，低於2元的藥品，以非原廠包裝藥與切結不製造也不生產居多，若符合規定者，健保仍有「樓地板價」。

健保署今年2月1日公佈藥價調整結果，共調升66項、調降7470項，粗估可減少58.3億的藥費支出，但也有不少藥品出現「糖果價」，像是常用的降血壓藥「脈優5毫克」，價格從一顆5元跌至4.57元，另有4323項藥品不到2元，其中健保支付價格小於1元的藥品有855項、介於1~2元之間的，則有3468項。

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奇美醫院重症加護科主任陳志金在粉專「Icu醫生陳志金」上傳一張圖表，分享百憂解退出台灣反應出的廉價醫療，「藥丸比貢丸便宜、浣腸比香腸便宜、縫線比麵線便宜」。

陳志金在另一篇貼文更寫道，「百憂解」並非第一個因藥價被砍退出台灣市場的藥品，抗組織胺藥品「納寧定（Clarityne）」、有著抗生素界藍波之稱的「Tienam」、帶狀皰疹用藥「熱成樂素（Zovirax）」以及梅毒用藥「Benzathine penicillin G」，都已陸續轉為自費藥，或離開台灣市場。

面對醫界批評聲浪，醫審及藥材組組長戴雪詠表示，依全民健康保險藥物給付項目支付標準規定，藥品凡經藥政主管機關認定符合國際醫藥品稽查協約組織藥品優良製造規範（PIC/S GMP）之藥品，健保給予劑型別基本支付價之保障，如錠劑膠囊劑每粒支付價為1.5元，倘同時具有標準包裝之藥品，每粒支付價為2元。

▲百憂解退出台灣市場。（圖／藥師公會提供）

不過，戴雪詠也提到，指示用藥、製造廠未符合PIC/S GMP或因實施PIC/S GMP而切結不生產或不得製造者，則即無基本價保障。

醫審及藥材組科長連榮恆則澄清，「健保藥價不會無下限調整」，健保每年針對超出藥費支出目標值額度，再以及依據藥價市場調查結果，針對藥品交易價格進行藥價調整。

禮來公司生產每顆20毫克「百憂解」，在1995年3月健保開辦時的核定價格是49元，但隨著該藥不具有專利權，其他學名藥陸續上市後，去年核定的健保價格是2.08元，而今年4月1日將實施的新藥價則是1.96元，這全是根據去年市場調查的市價行情，依法予以調整。