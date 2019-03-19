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糖會致癌！甜食控「5大爆慘危害」網驚　營養師：1杯珍奶就GG

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點評:小編最近減肥禁糖ing！
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▲▼手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）
▲愛喝全糖珍奶的你，小心一杯下肚一天糖攝取量就超標。（示意圖／記者許力方攝）

圖、文／健談

許多人喜歡吃蛋糕、甜點、喝飲料，覺得吃甜食會有幸福感；然而，高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師提醒，吃甜食須節制，糖分攝取過高不僅容易導致蛀牙，也會加速身體老化，也容易因為熱量攝取太多而增加肥胖與心血管疾病風險！提醒國人每日應嚴格限制糖分攝取，以免危害健康喔！

糖會致癌！甜食控「5大爆慘危害」。（圖／健談授權提供）
▲營養師分析愛吃糖的5大危害恐致癌。（圖／健談授權提供）

吃甜食容易讓人有幸福感，但廖嘉音營養師提醒，適度限制糖分攝取，才能兼顧健康！根據國健署網站指出，糖分攝取過多容易造成健康為害，除了蛀牙、肥胖之外，也可能使血壓、血脂、血糖升高而增加心血管疾病風險。此外，糖分攝取過量也容易加速身體老化，甚至可能增加罹癌風險！

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然而，每日糖的攝取量應該如何控制呢？根據國健署2018年發布之「國民飲食指標」指出，「每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%」。廖嘉音營養師解釋，添加糖是指在烹調食物或調製飲料時額外添加的糖分，如黑糖、蔗糖、果糖、砂糖、蜂蜜等，若是天然食物中所含有的糖分（如牛奶中的乳糖、水果中的糖）則不在此限，另外，人工甜味劑也不包括在內。因此，若以每日應攝取2,000大卡熱量來看，每日添加糖攝取量應低於50公克，而一杯700c.c.全糖的珍珠奶茶含糖量恐達62克，即超過一天的攝取上限，愛喝飲料的人宜多加留意。

諮詢專家：高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師
本文經授權轉自：健談

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關鍵字： 健康百科 甜食 危害 營養師 健談
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