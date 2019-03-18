氣切患者難照顧　北榮首創「XR衛教」虛擬體驗讓你秒上手

▲家屬和患者皆可透過AI虛擬體驗學習居家氣切照護。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

「氣切」患者照護複雜，有時家屬也必須常起奔波往返醫院，增加照護負擔。對此，台北榮總便發展XR氣切決策衛教，讓家屬、患者透過AI虛擬體驗學習居家氣切照護，未來還可藉由雲端同步視訊系統，和醫院端指導人員互動，在家中就可反覆體驗熟練照護的步驟細節，不需再奔波往返醫院。

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一名66歲周先生罹患第四期口腔癌，經兩次化療後，順利進行腫瘤切除手術，為避免頭頸部術後、氣道腫脹、排痰困難、感染等考量，需短暫性氣切，且因為要做抽痰及語言復健，暫無法移除氣切管，因此周先生的兒子便參與體驗XR氣切決策衛教，在短暫遊戲中，學習正確氣切知識和如何居家照顧氣切患者，返家後更能正確照顧父親。

▲台北榮總教學部首創延展虛擬實境（XR） 氣切決策衛教教材。

院長張德明指出，北榮教學部結合擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及混合實境（MR）軟硬體技術，首創延展虛擬實境（XR） 氣切決策衛教教材，經由虛擬體驗，讓病患和家屬了解插管和氣切的分別，並提供氣切傷口照護、抽痰、餵食、氣切管位置、放置發聲器及氣管滑脫時的緊急處置等虛擬體驗，

教學部臨床技術訓練科楊盈盈主任也進一步提到，口腔癌或喉頭頸癌病患，會因各種狀況需要做暫時氣切，尤其近年台灣呼吸照護慢性病房增加4倍，其中約69%的患者也需插管治療及後續氣切決策。

若醫療人員僅以影音或書面說明，缺乏實際臨場感，病患和家屬無法充分了解長期插管或氣切治療對於後續照護品質影響的差異，加上對氣切錯誤認知及道聽塗說，往往都會錯過氣切黃金決策最佳時機，因此透過AI虛擬體驗，更能讓病患和家屬做出正確氣切決策及居家衛教，把握黃金治療期。

