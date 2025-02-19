體內「熱」害痘痘狂長！醫曝「4部位長痘」判斷身體狀況

▲醫師提醒，長痘痘可反映身體狀況。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

「長痘痘」是許多人都會面臨的困擾，中醫師表示，從中醫角度上熬夜、睡不好會讓體內產生多餘的「熱」，則容易誘發粉刺痘痘，可根據粉刺痘痘的部位了解形成的原因，包括「額頭、臉頰、人中和下巴」等4大部位。

中醫師許書嫚指出，粉刺和痘痘的出現通常與人體的內在體質密切相關，以中醫角度來看，體內多餘的「熱」會導致出油量增加、皮脂分泌過多，形成粉刺，甚至是紅腫的痘痘，造成體內「熱」的原因，主要為熬夜、睡不好、壓力大、排便不順、荷爾蒙波動等，因此體內濕熱、肝火旺盛、脾胃不和等問題，往往是粉刺和痘痘的主要根源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許書嫚進一步提到，濕熱體質的人常容易出汗、皮膚油膩，這種環境極易滋生痘痘，肝火旺盛則會導致情緒波動，影響皮膚健康，脾胃不和會影響消化吸收功能，造成體內毒素堆積，誘發肌膚問題。

在中醫角度上，可根據粉刺痘痘的部位，對應著身體五臟六腑的狀況，進而了解粉刺痘痘的原因。其中「額頭長痘」主要是心火旺情緒浮躁，易發族群為失眠、心煩氣躁、壓力大的人；「兩頰長痘」是肝火旺盛、火氣大，易發族群為熬夜、壓力大的人。

而「人中長痘」是脾胃火旺盛，易發族群為愛吃炸、辣、甜食物的人，以及腸胃不適、胃痛、胃食道逆流的人；「下巴長痘」則多為腎火旺盛，與內分泌有關，易發族群為經期失調或月經快來的女生。

在治療上，醫美醫師劉康瑩也提醒，日常生活中建議使用溫和的清潔劑清洗皮膚，也要避免過度摩擦皮膚，一般來說使用指尖輕揉按摩即可達到清潔效果，不建議使用磨砂膏等產品，過度磨砂可能加劇發炎性痤瘡，並使新的痤瘡產生，也切記勿自行擠壓，擠壓痤瘡所造成的額外皮膚創傷可能會加劇疤痕的形成。