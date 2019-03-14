視網膜剝離不痛不癢　醫曝「關鍵症狀」讓你秒警覺！

▲視網膜剝離若未及時治療，嚴重恐致失明！（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者趙于婷／台北報導

視網膜剝離若未及時治療，嚴重恐致失明！但令人擔憂的是，視網膜剝離發生時不痛不癢，病變前毫無症狀，很難及時發現。對此，眼科醫師指出，可透過最常見的前兆「飛蚊症」來警覺，當有突發性飛蚊症、飛蚊數量變多、看東西伴隨著閃光等情形，一定要馬上就醫。

中國醫大新竹附醫眼科主任陳瑩山指出，當視網膜有裂孔，玻璃體的水灌入裂孔時就會造成視網膜剝離，有很多原因會造成視網膜剝離，其中「高度近視、有家族史、外傷、中老年人」是常見高危險群。

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但可怕的是，視網膜剝離往往沒有預警，因為視網膜本身沒有痛覺神經，發生剝離時不痛不癢，病變前沒有症狀，也不能完全「高度近視、有家族史、外傷、年紀老化」等危險因子來判定，這時「飛蚊症」就是視網膜剝離最常見的前兆。

陳瑩山指出，當有突發性的飛蚊症、飛蚊數量變多、現視野缺損、莫名原因視力模糊、看東西扭曲等這種病理性飛蚊症出現，一定要馬上就醫，盡快針對視網膜的裂孔做視網膜雷射手術，以免造成更加嚴重的視網膜剝離。

另外，度近視患者，應避免眼球受傷，建議改善按摩揉壓眼睛習慣，並少做過度用力的運動，以免因急速晃動、用力、撞擊，甚至離心力過大，增加視網膜剝離的危險。

陳瑩山也提醒，若高度近視、糖尿病、有遺傳病史的高危險群、飛蚊症患者，最好每半年到醫院做一次眼睛健康檢查，尤其是有飛蚊症患者要多加注意，及早防範視網膜剝離的可能。