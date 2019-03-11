晚一步就「1屍2命」！麻醉醫狂飆橫插院門遭公審...「為了救人，收到罰單是日常」

▲麻醉醫師邱豑慶為趕救人，把車停在門口竟遭網友嗆要公審！（圖／翻攝爆怨公社）

記者趙于婷／採訪報導

屏東一名麻醉醫師邱豑慶為救人，飆車到醫院後，直接將車停在大門口就衝進去救人，但沒想到順利救回病患後，竟遇到網友嗆聲「要po網公審！」讓他相當傻眼。他受訪時更無奈直說，之前衝回醫院救一名胎位不正的產婦，也被開超速開單。他笑說「如果先不算申訴後取消的，平均一年超速罰單可能就破萬，但救人第一，我們就是在跟死神搶時間！」

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除了緊急事故造成大量傷患之外，不少專科醫師也常常被臨時call回醫院救人，而麻醉醫師又是手術重要的靈魂人物，對在偏鄉服務的邱豑慶來說，「衝回醫院對他來說已經是家常便飯」，他更笑說「警察都喜歡躲在草叢拍超速啦！」

接著他也分享多年前救產婦的驚險案例，一名產婦因為胎位不正，生產當下非常緊急，胎兒一隻腳卡在陰道，再生不出來，恐一屍兩命，這時候必須馬上推進手術室，完全是跟死神搶時間！邱豑慶說，當時接到通知，馬上飆車衝回醫院，當然後來也是收到超速罰單。

▲邱豑慶自己也拍下照片，並在臉書上說明事情經過，網友也紛紛替他抱不平。

他回想了一下表示，飆車回醫院的超速罰單平均一年會收到三、四張，如果是高速公路，罰單費用至少就3000元，不過實際已經算不清楚飆車回醫院到底收過幾張超速罰單了，只能說收過很多。

而針對那些罰單後續，邱豑慶坦言，其實是可以附上緊急醫療的病例寫申訴，但也不是每張都可以取消。他更搞笑直說「申訴過的機率也不高，有時候運氣好，可能過個一張兩張啦～不過救人最重要，其他罰單就自行吸收了吧！」