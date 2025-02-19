脖子「死穴」曝光　醫揭3危險行為：種草莓恐腦中風

▲醫師說，在脖子上兩側淺層，仰頭可觸及頸動脈搏動處上方，為頸動脈竇。（示意圖／記者趙于婷攝）



記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，位於頸部兩側的頸動脈竇，是常見的死穴位置，如不當按摩或情侶「種草莓」，可能阻斷腦血流，急性誘發腦中風或昏厥。

黃軒今天在臉書說，你知道「衣領症候群」嗎？小時候常被武俠小說中的「點穴功夫」所吸引，認為人體存在許多神秘的「死穴」；隨著年齡增長，了解到人體確實有一些關鍵部位，若受到不當壓迫，可能引發嚴重後果。

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黃軒指出，其中位於頸部兩側的頸動脈竇（Carotid Sinus），就是一個典型的例子。

A、這是你常見的死穴位置

1、你的「 死穴」在這

在脖子上兩側淺層，仰頭可觸及頸動脈搏動處上方，為頸動脈竇。

功能：這是作為壓力感受器，調控血壓與心率。

2、觸發死穴風險

外力壓迫（如手刀、緊勒）會觸發所謂的頸動脈竇症候群（Carotid Sinus Syndrome），也是武俠小說中的點到死穴，這會導致血管擴張、心率驟降，嚴重可致暈厥或心臟驟停。

▼醫師提醒，頸動脈竇是人體重要的壓力感受器。（示意圖／記者李佳蓉攝）

B、觸發機制與風險分級

1、日常觸發死穴

a、輕度反應

那些高領衣物、圍巾／領帶過緊，容易引發頭暈、呼吸困難（也叫「衣領症候群」）。

你的死穴反應：衣領症候群

頸動脈竇受壓 → 誤判為血壓升高 → 啟動「降壓反射」→ 血管擴張+心跳減慢 → 腦部血流暫時不足…這些症狀就反覆發作了。

b、重度風險

雙側頸動脈竇受壓（如不當按摩、情侶「種草莓」），可能阻斷腦血流，急性誘發腦中風或昏厥。

2、哪些人最危險？

在無症狀人群中，仍然有5%-25%存在頸動脈竇過度敏感的族群。

高風險群體

50歲以上男性、心血管疾病（冠心病、高血壓）患者、頸部曾受創或手術者，真的不要隨便按壓他們的死穴（頸動脈竇）。

C、如何避免死穴被激發？

1、避免頸部壓迫

「衣領、圍巾 、領帶、帽子緊綁的繩」都應保留鬆動的接觸空間，親密互動時勿緊摟頸部。

2、小心頸部按摩

避開前頸雙側按壓，單側力道過猛仍可能誘發迷走神經性暈厥。

3、親密行為

「種草莓」時避開頸動脈竇位置（鎖骨上方至耳垂下方區域），減少吮吸力度。

D、最後提醒

多數暈厥案例，可於數分鐘內恢復，但合併心血管疾病者，則需高度警惕致死風險。若反覆出現無故暈厥，建議就醫檢查頸動脈竇敏感度。

黃軒表示，總之頸動脈竇作為人體重要的壓力感受器，其位置淺表且敏感，在日常生活中應該提高警覺，避免對該部位施加不當壓力，以保障自身的健康與安全。