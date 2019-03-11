腳掌被鐵釘刺穿！傷口「開眼式炸血」化膿　他染罕見細菌...嚴重恐截肢

▲病患腳掌被鐵釘刺穿，意外造成罕見細菌感染。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

一名55歲趙先生某天在工地監工時，左腳掌不慎長被鐵釘刺穿，傷口深到腳背，雖然馬上就醫施打破傷風，但10天後漸漸出現紅腫熱痛，服用抗生物也沒有好轉，進一步做清創並細菌培養後，確診為「偶然分枝桿菌」感染。醫師指出，該桿菌雖然也為肺結核致病菌，但鑑定不容易，若延誤就醫，最嚴重恐截肢。

趙先生自述，當時腳掌是整個被刺穿，大概有3-5公分，一開始就是打破傷風疫苗，經過包紮處理後返家，原本傷口狀態良好，但經過10天左右，原本已經癒合的傷口就突然紅腫熱痛，就醫後才知道是細菌感染。另外，他也特別提到，平常其實都沒有這樣的觀念，通常都把釘子弄出來，止一下血，覺得打一下破傷風就好了，沒想到意外感染。

請繼續往下閱讀...

▲病患當時打了破傷風就沒事了，沒想到10天後就開始紅腫。（圖／記者趙于婷攝，下同）

收治該病例的台北榮總一般內科主治醫師黃鈴茹指出，偶然分枝桿中最常見的是結核分枝桿菌，引起的疾病也以肺結核最常見，這種桿菌生長速度也比一般常見的細菌慢，從培養到鑑定需要數週時間，且過去檢驗方式僅將分枝桿菌分為結核和非結核兩大類，其中結核分枝桿菌為國內法定傳染病，需要通報主管機關。

黃鈴茹進一步說明，其實偶然分枝桿菌造成感染並不常見，通常都是在外傷後發生續發性感染，可能引發軟組織感染，如蜂窩性組織炎、傷口感染、骨髓炎等，需要抗生素治療，必要時還需要外科清創，和一般細菌感染比起來，也需要比較長時間的抗生素治療。

另外，很多民眾會擔心吃抗生素傷身，不願配合治療。黃鈴茹強調，這種細菌感染若不服藥，復發機率極高，就算在初步治療痊癒後，仍必須監測3到6個月確保沒有復發。她提醒，當傷口治療不如預期，一定要主動就醫，由醫師診察並做細菌培養確定感染病菌，才能對症治療，以免小傷口變成大病症。

▲醫師提醒，若傷口恢復不如預期，一定要盡快就醫。