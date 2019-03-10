做醫美手術不只選醫師　想保命「必問最重要2件事」

▲近年醫美手術意外案件頻傳，衛福部也委託專家針對醫師進行鎮靜麻醉課程認證。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近年醫美意外頻傳，讓外界漸漸了解麻醉專科醫師的重要性。對此，衛福部也委託台灣麻醉醫學會針對醫美進行輕中度鎮靜課程認證。學會理事長陳坤堡表示，到醫美進行需要鎮靜麻醉手術時，第一要注意是否有麻醉專科醫師執行麻醉之外，第二則是未來要多加留意該院所醫師「是否有通過衛福部規定鎮靜的訓練並取得認證」。

根據特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法（特管法）修正後第27條規定「特定美容醫學手術之中度或輕度鎮靜除麻醉科專科醫師外，得由手術醫師以外之另一名受麻醉鎮靜訓練醫師執行。」台灣麻醉醫學會也特針對醫美手術特性制定課程，透過筆試、口試及擬真個案做訓練。

請繼續往下閱讀...

陳坤堡表示，麻醉大多在開刀房進行，但開刀前病人千頭萬緒不知道怎麼詢問手術醫師麻醉細節，而台灣政府在這方面的管理和要求也極度寬鬆，例如有些醫院或診所沒有聘請麻醉專科醫師，會有意或無意以「麻醉師」的稱呼來誤導病人，讓病人以為有麻醉專科醫師進行麻醉，但其實醫學職稱並沒有「麻醉師」，只有「麻醉醫師」。

▲特管法規定醫師經過認證，即可執行義乳植入等7項手術的輕中度鎮靜。（圖／達志示意圖）

陳坤堡進一步說明，手術醫師必須專注做手術，根本無暇分心看病人的生理狀況，因此開刀房裡除了出血、止血等跟手術直接相關的事件，包括心跳、血壓、呼吸、體溫、排尿等，都是由麻醉醫師在負責，除了準備藥物之外， 最重要的就是監測病人的生理狀態和完成麻醉記錄。

「麻醉並不是依樣畫葫蘆！」陳坤堡坦言，很多人都會覺得麻醉醫師只要打個針讓病患睡著就好，在一般未經過麻醉專業等高強度密集訓練的狀況下，有些醫師容易依樣畫葫蘆，但麻醉所使用的藥物其實就是所謂的「毒藥」，一不小心就會造成生命危險，把麻藥打進去很簡單，但發生非預期的不良反應時，若沒能力處理，就可能釀成憾事。

陳坤堡強調，通過該認證課程的醫師可以幫病人執行「輕中度鎮靜」，大概就是輕輕叫病人，病人就會醒來，並不是麻醉，若需要執行麻醉，還是需要麻醉專科醫師，認證合格效期是3年，同時也必須具備高級心臟救命術（ACLS）合格證書，另外，通過鎮靜認證的醫師不能是主刀醫師，以免在術中無法分心監控病人生理狀況。

▲左為台灣麻醉醫學會理事長陳坤堡，右為主任委員蘇百川。（圖／醫學會提供）

陳坤堡也提醒，承接委託主要也是希望讓醫學美容這塊可以有更大的安全性，除了醫師要有麻醉風險的危機意識之外，民眾自身也要替自己生命安全做把關，到醫療院所要特別詢問是否有麻醉專科醫師進行麻醉、醫師是否經過衛福部規定鎮靜的訓練並取得認證。

而針對鎮靜認證，學會主任委員蘇百川說明，《特管法》第23條規定手術有7項，包含削骨、中臉部、全臉部拉皮、單次脂肪抽出量達1,500毫升或單次脂肪及體液總抽出量達5,000毫升、腹部整形、鼻整形、義乳植入之乳房整形和全身拉皮手術。

蘇百川表示，認證僅限於鎮靜麻醉，全身麻醉仍要麻醉專科醫師執行，而目前認證課程已舉辦第三次，滿招名額為45人，醫師都參與熱烈，未來醫學會也會持續進行課程並製作相關衛教文件、影音，讓大眾更瞭解鎮靜麻醉的風險。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！