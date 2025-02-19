嘉義長庚微創攝護腺拉開術　助力男性告別排尿及射精障礙

▲嘉義長庚引進UroLift療法，成為男性患者治療攝護腺肥大的新選擇 。（圖／嘉義長庚提供）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義長庚醫院引進微創攝護腺拉開手術(UroLift)，由泌尿科黃國財醫師團隊執行，成功完成以局部麻醉方式進行的UroLift手術，幫助87歲鄭先生快速改善因攝護腺阻塞導致的排尿障礙，展現此創新技術的卓越效能。

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▲嘉義長庚引進攝護腺拉開手術，前列腺尿道拉開法 。（圖／嘉義長庚提供）

鄭先生因攝護腺肥大長期飽受排尿困擾，嚴重影響生活品質，需依賴導尿管維持排尿功能，已反覆放置尿管將近半年，同時他也合併有心臟衰竭、心房顫動及糖尿病等慢性疾病，增加傳統攝護腺手術全身麻醉的風險。

在泌尿科黃國財醫師建議下，決定進行UroLift療法。鄭先生於UroLift手術後即拔除導尿管，依檢查結果顯示其排尿功能已顯著改善，並恢復自主排尿能力，他表示以前排尿非常困難，現在能順暢地解決問題，大幅提升生活品質。

▲嘉義長庚泌尿科醫師黃國財 。（圖／嘉義長庚提供）

黃國財醫師說明，UroLift療法的關鍵優勢在於使用局部麻醉即可完成手術，可避免全身麻醉的風險，且手術所需時間短，病人術後恢復較迅速，以這次UroLift為例，病人術中僅使用2%利多卡因凝膠與少量局部麻醉藥物，手術過程不到15分鐘即完成四處支架植入，病人出血量極少，術後即可正常活動。這項手術不僅是可以應用在年長病患，也可適用年輕患者，術後降低射精障礙，大幅減少對性功能的影響。

▲家屬感謝嘉義長庚團隊 。（圖／嘉義長庚提供）



泌尿科何東儒主任進一步補充，UroLift療法對合併有慢性病的病人也是一大福音。局部麻醉的應用降低了手術風險，而術後快速的功能改善更是其最大亮點，未來將持續推廣這項技術，為患者帶來更安全、高效的治療選擇。

楊仁宗院長表示，嘉義長庚醫院將持續引進創新療法，提升醫療服務品質，幫助病人改善生活品質。