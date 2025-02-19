糖尿病年輕化！30歲就患病少活14年　醫曝病友2大痛點　

▲糖尿病患者控制血糖相當重要。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

根據台灣糖尿病年鑑統計，目前罹病人口已超過220萬人，國際糖尿病聯盟（IDF）更預測台灣患者人數在2030年將直逼300萬大關。醫師指出，台灣糖尿病不僅罹病規模持續擴大，更出現年輕化趨勢，「血糖、體重」難以共同控制是患者最大痛點，且國外研究則指出，30歲確診糖尿病的患者平均壽命比一般人減少14年。

中華民國糖尿病學會理事長暨中山醫學大學校長黃建寧表示，早發型糖尿病患者的胰島β細胞功能惡化更快、併發症風險也更高，根據台灣糖尿病年鑑，若民眾於65歲診斷出糖尿病，平均餘命女性約下降0.7年，男性下降0.2年；然而若40歲診斷出糖尿病，女性平均餘命減少2.6年、男性平均餘命減少 3.2年。

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另根據國外研究則指出，相較70歲後確診糖尿病的患者平均減少約2年壽命，30歲確診糖尿病的患者平均壽命竟比一般人減少14年。根據統計，台灣目前仍有約5成患者未達到糖化血色素（HbA1c）小於7的控制目標，專家表示其一原因可能與血糖與肥胖交互影響的惡性循環相關，因此糖友應重視血糖、體重共同控制的重要性。

成大醫院內科部內分泌新陳代謝科主任歐弘毅臨床發現，糖尿病患者控糖之路其實不如外人想得容易，第二型糖尿病患者有近80%伴隨體重過重或肥胖，這些患者因脂肪堆積在內臟，使得身體產生胰島素阻抗，難以控制血糖，此外，糖尿病患者的腸泌素作用也會下降，除了會使胰島素分泌不足外，也無法向大腦中樞神經傳遞飽足感訊號，陷入糖和胖的惡性循環。

▲醫師指出，「血糖、體重」難以共同控制是糖尿病患最大痛點。（圖／達志／示意圖）

黃建寧進一步分享，曾收治一名40歲陳先生，因工作壓力大長期攝取高油、高糖飲食，年紀輕輕便確診糖尿病，陳先生雖積極想控制血糖，卻因為體重超標導致胰島素阻抗，且總是抑制不住想吃的念頭，最終透過治療搭配生活型態改善，陳先生成功減重20%，且血糖也接近正常值。

類似陳先生這樣「糖」與「胖」交錯影響的臨床案例其實屢見不鮮，並非是患者控病不夠積極，而是病理性誘發胰島素抗性與誘發食慾後，造成血糖目標難以落實，難有效阻斷糖尿病及併發症風險。

現今糖尿病治療趨勢已有能同時打擊血糖與體重兩大痛點，並有研究證實其改善胰島β細胞作用、防止異位脂肪累積的效果。黃建寧提醒，目前台灣每10人就有1人可能是糖尿病患者，無論年紀皆須關注自身血糖數值，糖友若遇上控糖瓶頸千萬別放棄，目前糖尿病已有多元的治療選項，可與主治醫師討論個人化的治療方案。