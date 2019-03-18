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網紅挨罰第一人！理科太太違法代言醫材「衛生局裁罰20萬元」

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理科太太涉及醫材廣告違法。（圖／翻攝理科太太影片）

▲理科太太因違法代言見證醫材，遭衛生局開罰。（圖／翻攝理科太太粉絲團影片）

記者趙于婷／台北報導

理科太太因在影片中介紹推薦「未經廣告申請」的醫材子宮頸癌自採組，台北市衛生局今（18）日祭出裁罰，針對理科太太和廠商慧智基因各裁罰20萬元。

理科太太在臉書推出「現在只要1分鐘-在家做完子宮頸癌篩檢」影片，片中一開始先介紹了子宮頸癌，之後拿出慧智基因的產品，並拿著說明書解釋該產品使用方式，也提到經過諮詢、填資料等步驟，就可以拿到子宮頸癌自採組，在家中自己做子宮頸抹片檢查，採檢送回公司之後，就會有檢驗報告，但隨後產品被爆出並沒有做廣告申請。

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台北市衛生局接獲通報後，隨即展開調查，並在15日約談雙方代表，確定雙方有簽訂合作合約。食藥科科長王明理說，15日已釐清相關案情，也完成相關裁罰程序，依法裁處廣告主「慧智基因股份有限公司」和產品見證代言人「理科太太」各處新台幣20萬元。

王明理指出，網紅理科太太包括 Youtube 影片上架1支、及Facebook貼文1則，經衛生局判定核屬「代言」行為，且未具藥商資格，依《藥事法》第65條，裁處新臺幣20萬元整，廠商慧智基因案內產品為羅氏人類乳突病毒核酸檢驗套組，經衛生局判定適用《藥事法》第65條規定「非藥商不得為藥物廣告」，依同法第92條裁處新臺幣20萬元整。

而此次事件也讓理科太太成為「網紅挨罰第一人」，這是台北市衛生局第一次開罰網紅共同代言見證無照廣告醫材。王明理提醒，各式病毒核酸檢驗套組、血壓計、耳溫槍等均屬醫療器材，廣告時應由許可證持有藥商，在刊播前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，並向傳播業者送驗核准文件。

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關鍵字： 理科太太 6分鐘護一生 子宮頸癌 子宮頸抹片 慧智基因 藥事法
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