北榮研發「無標記動作捕捉系統」10秒揪病！走幾步就知有無中風

▲「無標記動作捕捉系統」可在10秒內判斷神經退化疾病。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

走幾步路，就能知道有沒有中風或巴金森氏症！台北榮總今（19）日發表和資策會及陽明交通大學腦科技計畫團隊三方共同研發的「無標記動作捕捉系統」，在AI（人工智慧）的協助下，病人在5公尺的空間內走上幾步路，透過攝影拍攝，10秒內就能透過步態的分析，精準判斷是否可能會有神經退化疾病。

傳統的動作捕捉系統需要昂貴設備和專門空間，限制了應用範圍，而「無標記動作捕捉系統」僅需幾台高解析度相機即可精確捕捉受試者的三維關節位置，受試者無需穿戴感測器或貼任何標記物，僅穿著日常服裝即可完成測試。

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北榮副院長王署君表示，不同的神經疾病會有不同的步態特徵，以前都要靠醫師多年看診經驗，透過病人走進診間的狀態，推測可能罹患的神經疾病，但現在已經可以利用最新技術量化，在未來，病人一走進診間，可能就能告訴他是什麼病。

▲研究團隊共同研發「無標記動作捕捉系統」。

台北榮總神經修復科醫師郭昭宏指出，「無標記動作捕捉系統」不需要在病人身上貼感測器或標記物，在日常空間搭配3D骨架，就可以即時分析動作跟步態，還有肌肉骨骼的變化，同時也可結合腦波、肌電圖等資訊，做到術前評估、術後復健和長期追蹤。

該系統以後可應用於健康運動訓練、運動傷害復健、神經退化性疾病診斷與治療，並整合腦電圖（EEG）與肌電圖（EMG）等數據，深入研究步態控制機制。研究圖隊表示，「無標記動作捕捉系統」目前還在初步整合階段，接下來要建立資料庫，收集各年齡層健康人的步態，當作未來比對的基準。