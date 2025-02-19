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遭爆「多劈美魔女」　林青穀臉書發聲：被詐騙集團勒索

家醫科醫師林青穀。（圖／記者翁嬿婷攝）

▲知名家醫科林青穀被爆料劈腿。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

被封為「台灣首席家醫科醫師」的林青穀，有顧家、愛妻人設，出任台灣FOCUS家庭協會理事長，但今卻被爆出謊稱自己離婚、劈腿多女，還有小四、小五。對此，他本人也在臉書發聲表示，「準備面對人生高風險危機期，詐騙集團這六個月企圖要我屈服，我選擇勇敢面對挑戰調整步伐。」

根據媒體報導指出，新竹一名貿易商小美（化名）爆料曾在林青穀隱婚的狀態下，和他發生性關係，小美也透露自己是在4年前在一個應酬場合認識林青穀，去年6月開始對她展開熱烈追求。小美直言，他的臉書、IG很常和妻子曬恩愛，但他卻自稱已經離婚，是因為孩子及即將出任台灣FOCUS家庭協會理事長（當時是理事）才維持假面婚姻。

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對此，報導也提到，林青穀沒否認曾和小美交往過，但他反控小美曾有技巧的要借300萬，是他沒給錢才出來爆料，動機不單純。

對此，林青穀也在個人臉書發文表示，「準備面對人生高風險危機期，詐騙集團這六個月企圖要我屈服，我選擇勇敢面對挑戰調整步伐。」而底下有網友詢問他發生什麼事，林青穀也親自回應「今天有全國性新聞囉，是我被詐騙集團勒索，我不肯屈服，她們去鏡週刊亂扯….，沒問題，我認真往前走。」

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關鍵字： 林青穀 劈腿 外遇 出軌

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