日行萬步可能是錯的？　研究：日常走路多反而傷膝蓋

▲研究顯示，「單純累積步數的數量」並非健康關鍵。（圖／Pixabay）

文／常春月刊

傳統觀念認為「日行萬步」有益健康，但最新研究顛覆了這個想法。全球有超過5億人受到骨關節炎困擾，其中膝關節病變佔了65%。雖然適量運動有助於心肺健康，但不當的步行方式可能會加速膝蓋軟骨的磨損。那麼，究竟怎樣的步行方式才是真正有益的呢？

你每天走路多少步？

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重症醫師黃軒指出，研究人員分析近9萬名英國生物銀行參與者的數據，發現每日總步數量和有症狀膝關節骨關節炎（SKOA）發病率無直接相關性。研究顛覆傳統認知，證實「單純累積步數的數量」並非健康關鍵。白話文就是，不是每天步行10000步的數量，或步行的數量越多、越健康！

研究核心發現 步行的兩種方式

步行總量與SKOA無顯著關聯，關鍵在「步行強度」，也就是說，你是在運動中走路，還是日常生活中的走路。

1、運動的步伐

指的是步數的頻率≥60步/分鐘的步行活動。這是為了鍛鍊而進行的步行，如「快走或慢跑」等。這種類型的步行往往是有計劃和目標導向的。

2、一般的走路

指的是步數的頻率<60步/分鐘的步行活動，這類步行更多是日常生活中的無意行為，如「家中走動、購物或上班」途中，不緊不慢的步伐。

研究人員發現的主要結論

1、日常無意識走路，步伐頻率<60步/分鐘，這些日常生活起居走路：

．步數越多，SKOA發生率越高

．這是因為低強度（步伐頻率<60步/分鐘）長時間走路，反而易導致膝蓋關節反覆受損

2、運動的步伐：例如快走或慢跑，維持步伐頻率≥60步/分鐘（相當於時速4.8公里以上），才能顯著降低患膝蓋關節炎的風險。這些運動的步伐：

．4000-5999步：患膝蓋關節炎風險下降16%

． 6000-7999步組：患膝蓋關節炎風險下降19%

．≥8000步組：患膝蓋關節炎風險下降26%

所以，最有效益的運動步伐閾值是：8000步/日，可達最大保護效果。

黃軒強調，不是看你今天走路的步數，而是看你是否有運動步伐（快走或慢跑），才是重點！這項刊登於《風濕病年鑑》的研究，顛覆了傳統只要「日行萬步」就可養生的觀念，強調「有效的運動步行」需具備：

．明確運動意識（慢跑/快走）

．每分鐘60步以上節奏

．單次持續10分鐘以上

．配合間歇性速度變化

這個研究明確指出，不是走得多，走得久，你就會健康，而是要走得對！日常隨意行走（步頻<60步/分鐘）反而可能增加膝關節炎風險，而運動步伐（≥60步/分鐘，如快走或慢跑）才能有效保護身體健康，也能保護膝蓋！

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