40歲免疫力「和嬰兒差不多」！　歐瀚文推「5大營養素」遠離病毒

▲東森栢馥全健康服務中心院長歐瀚文醫師。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者李佳蓉／台北報導

女星大S因流感併發重症肺炎病逝，消息震驚各界，也喚起國人對於流感的重視、掀疫苗搶打潮。東森栢馥全健康服務中心院長歐瀚文醫師示警，現正值流感、諾羅流行的高峰期，根據國外研究統計，感染流感後一週內，其心血管疾病發生風險，尤其是心肌梗塞為平時的6倍。該如何遠離感冒、病毒？他分享「5大營養素」打造黃金免疫力。

《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康服務中心第4場大師健康講座18日登場，邀請華人首位功能醫學碩士及博士、東森栢馥全健康服務中心院長歐瀚文醫師蒞臨演講，當天現場座無虛席，東森VIP會員們舉手踴躍、互動氣氛熱絡。歐瀚文分享近期流感疫情的最新動態，傳授國人預防身體發炎及老化的秘訣。

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▼大師健康講座18日登場，由歐瀚文醫師蒞臨演講，教你打造「黃金免疫力」。

最近各種病毒肆虐，歐瀚文於講座中提醒，年長者、慢性病患者及免疫功能低下者，為病毒感染的高危險族群，除了戴口罩、勤洗手及保持社交距離外，每年10月至隔年3月的流感高峰期，務必接種疫苗。其中有「3支疫苗」他建議年紀較大的族群一定要施打，包括流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及帶狀皰疹疫苗，以預防重症發生。

歐瀚文說明，人體的免疫機能在20歲到達高峰，隨著年紀的增長免疫力逐年下滑，到了40歲免疫力「跟出生嬰兒差不多」，但能透過補充正確營養素、從預防醫學下手，保持青春狀態並減少疾病發生機率。

究竟吃什麼補充品、營養素能增強免疫力？歐瀚文根據醫學研究指出，「5大關鍵營養素」有維生素C、維生素D、鋅、硒、Omega-3脂肪酸能有效提升免疫力；另外，抗氧化物與多酚化合物，如薑黃、綠茶、莓果類也具有同樣效果。同時也要避免精緻糖與加工食品、酒精等促發炎食物的攝取，多管齊下才能維持健康。





▲要降低流感重症與死亡率，歐瀚文強調，接種疫苗與及時服用抗病毒藥物很重要。

除了飲食外，運動可促進血液循環，提升免疫力、降低感染機率。歐瀚文激推，民眾可從快走、慢跑、游泳、太極或瑜珈等簡易運動開始，每週進行150分鐘，每天只需花20～30分鐘就能達標。他也親自示範「快走怎麼走」，首先要找到一個四邊形的場地，如公園或社區，從其中一邊開始慢走、轉彎至下一路段調整步速為快走，以慢走、快走、慢走、快走持續循環。

歐瀚文說，慢走時心跳下降，而快走時急速提升心跳，在快、慢、快、慢之間達到訓練心肺功能的作用，這稱為「間歇性運動」，概念類似於現今很流行的超慢跑，運用一下提升、一下舒緩的節奏，快走20分鐘的運動效率等同於慢慢散步1小時，他相當推薦。

此外，充足的睡眠也是關鍵。歐瀚文說明，美國國家衛生研究院發現，若連續7天都睡不滿5小時，相較於每天睡滿7小時者，其感冒風險會增加3.5倍。

歐瀚文認為，預防老化必須要有健康的腸道、均衡飲食、適量運動、充足睡眠、有效的壓力管理與良好社交關係。從今天起開始透過小小的改變，抱持積極的心態，就能為免疫力帶來大大的提升。