總是睡不飽、想賴床？中醫解析濕氣影響　2穴位+精油助改善

▲明明睡很久，仍覺得睡不飽，不少人有類似困擾。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／健康醫療網 記者王冠廷報導

許多人都有：即使睡足8小時，早上起床仍感到疲憊不堪，甚至越睡越累的困擾。這可能與「濕氣重」有關。許多台灣民眾會用「濕氣」來形容自己身體的不適，像是晨起頭昏腦脹、全身無力、下肢水腫，甚至分泌物變多等。那麼，為什麼有些人容易受到濕氣影響，而有些人卻沒有這種困擾？

濕氣影響因體質而異 中醫解析3種濕氣類型

翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕中醫師指出，濕氣並非單獨存在，通常會與其他體質特性交互作用，形成不同的身體狀態：

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濕熱型：身體有慢性發炎或局部代謝不良，常見症狀包括有口乾舌燥、長痘痘、容易疲勞等。

寒濕型：體溫偏低、代謝較弱，容易手腳冰冷、胃寒、痰多。

痰濕瘀阻型：體內有難以代謝的廢物，導致水腫、肥胖、關節僵硬等問題。

當環境濕度升高時，身體健康、調節能力較強的人較能適應，但如果體內已有濕氣累積，就容易因為天氣變化而出現疲勞、頭暈、嗜睡等症狀。例如夏天容易出現「暑濕」導致身體沉重、口乾舌燥，而冬天則容易感覺手腳冰冷、精神不振，怎麼睡都睡不飽。

精油助除濕 中醫師推薦4種居家調理精油

同時擅長芳香療法的賴睿昕中醫師表示，精油萃取自植物，而許多植物本身就具有祛濕的功效，因此適當使用精油薰香或按摩，能幫助身體調節濕氣，提升身體的適應能力。

艾草精油：傳統端午節會使用艾草沐浴、淨化環境，其精油能幫助溫補身體、提升陽氣。

檸檬香茅：氣味清爽，能除臭、祛濕。

迷迭香：成分與樟腦類似，能驅寒、舒緩風濕疼痛。

茶樹精油：具有抗菌效果，可在雨季後用來淨化空氣，防止細菌滋生。

2大穴道按摩 幫助身體排濕

除了精油療法，賴睿昕中醫師也推薦兩個排濕穴位，透過簡單按摩即可幫助身體排除濕邪、恢復精神。

承山穴（小腿後側）

位置：小腿後側，當小腿伸直或踮腳時，腓腸肌下緣會出現的明顯凹陷處。

功效：屬於膀胱經大穴，能幫助祛除體內積聚的濕氣，緩解小腿浮腫與疲勞。按摩時若感覺酸脹且微微發熱，表示濕氣正在散發。



陰陵泉（小腿內側）

位置：位於小腿內側，膝關節下方脛骨內側上彎的凹陷處。

功效：為脾經的重要穴位，中醫理論認為「脾主運化水濕」，此穴能幫助健脾祛濕，減少水腫、提升代謝。

若在嘗試精油及穴道按摩後，仍長期感到疲倦、嗜睡，甚至影響日常工作與學習，可能是體內濕氣過重或其他健康因素所導致，建議尋求中醫診斷，透過體質調理來改善狀況；掌握體內濕氣平衡，才能真正擁有良好的睡眠品質與健康活力。

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