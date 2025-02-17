雞蛋過期還能吃嗎？　蛋殼出現3狀況應丟棄

文／NOW健康

美國因禽流感疫情，當地雞蛋價格飆漲、庫存緊缺，很多民眾囤購雞蛋。至於臺灣雞蛋價格直直落，產地價格與批發價落差不小，也引發爭議。不管蛋價便宜或昂貴，毒物科醫師提醒，雞蛋「建議保質期」相當短，一次不要買太多，如果食用「過期」或保存不當的雞蛋，容易因為微生物汙染，引發急性腸胃炎。

雞蛋保存有訣竅！ 專家：冷藏、冷凍方法不同

雞蛋是否應在最佳食用期前吃完？美國農業部（USDA）官網建議，市售雞蛋可放入冰箱冷藏3至5週，在這期間，可能雞蛋已經「過期」，但只要在冰箱中妥善儲存，仍可安全食用，紙盒上的日期通常指的是質量最佳日期，而不是安全性問題。

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不過在使用「過期」雞蛋前，請務必檢查是否有變質跡象，例如散發難聞的氣味，或蛋殼出現裂痕等。至於已經煮熟的雞蛋，在冰箱中冷藏時間不要超過一週。

此外，雞蛋放置時間愈長，品質就會變差，美國農業部和食品藥物監督管理局（FDA）建議，下列保存雞蛋的方式：

1.為了儘可能長時間保存雞蛋，買回家的新鮮雞蛋應立即存放在40°F華氏度（4°C攝氏度）以下的冰箱中儲存。

2.將雞蛋放在冰箱溫度最低的架層，而不是放在冰箱門上。

3.將雞蛋存放在原本自帶的紙盒中冷藏。

4.不要將雞蛋放置在冰箱外超過2小時。

5.若想要冷凍雞蛋，不能帶殼，可以將蛋黃和蛋白打在一起，或單獨冷凍蛋白。冷凍雞蛋可以將安全食用期延長至1年的時間。

哪些人吃雞蛋要小心？ 嬰幼兒、孕婦、慢性病患者等

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，大賣場、超市所販售的洗選蛋，保存期限約在4周，採購之後，儘量存放在4度C的冷藏中，避免放在冰箱門上，原因為溫度不夠冷，開關冰箱門時，所產生的溫差可能縮短雞蛋保存期限。

「雞蛋很容易受到微生物汙染。」顏宗海說， 雞蛋最引發「沙門氏菌」感染風險，以致出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等急性腸胃炎症狀。如果發生在長者、幼兒、孕婦，以及糖尿病、肝硬化等疾病患者身上，嚴重時可能合併脫水、電解質不平衡、代謝性酸中毒，甚至是致命的敗血症。

顏宗海建議，在料理雞蛋之前，務必先觀察蛋殼，如果出現發霉、些微破損，或打開蛋殼後，出現臭味，就應捨棄不吃。另避免食用生蛋、半生熟蛋，最好完全烹調，才能降低食安風險。



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