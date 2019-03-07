全球第二例愛滋病患治癒！　醫揭HIV病毒「消失關鍵」

▲愛滋病治療有新契機！倫敦傳出第二例有望痊癒的愛滋病友。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者趙于婷／台北報導

倫敦一名愛滋病患在接受骨髓幹細胞移植療法後，可能成為全世界第二例愛滋病痊癒者，消息振奮醫界！對此，醫師指出，兩名案例主要都是因為其他疾病進行骨髓移植，在移植時特別挑選有基因突變的白血球，讓HIV病毒無法貼合，進而達到治癒的目的。

該名匿名為「倫敦病患」的男性在2003年被診斷出感染HIV一型病毒，2012年出現惡性霍奇金氏淋巴瘤，在2016年接受化療，醫療團隊也同時替他進行幹細胞移植療法，結果他體內的淋巴癌和HIV病毒感染都獲得緩解。

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一般情況下，愛滋病患者每天都要服藥控制HIV病毒，停藥後2到3周內病毒就會復發，但「倫敦病患」目前已經停止服用藥物18個月，進一步檢查發現他體內仍檢測不出HIV病毒，高敏感檢驗也看不出他有曾經感染HIV病毒的跡象。

▲電子顯微鏡下的HIV病毒。

根據國外學者進一步研究發現，倫敦病患和世界第一例愛滋病痊癒者「柏林病患」體內都帶有「CCR5 delta 32突變基因」捐贈者的骨髓幹細胞，進而讓自己擁有對抗HIV病毒的免疫力，如今柏林病患痊癒至今已經第12年，體內都未被測出HIV病毒，該名倫敦病患也有望成為世界第二例。

台北市立聯合醫院感染科主治醫師賴新豪說明，愛滋病毒感染人體後，會去破壞被感染者體內的CD4 T細胞，造成T細胞死亡，進一步降低被感染者的免疫狀況，等被感染者免疫力缺乏到一定狀況時，就會出現嚴重的併發症，如伺機性感染、惡性腫瘤等，此時就稱為愛滋病。

至於為何這兩名案例可以幸運痊癒，賴新豪解釋，兩名都是因為其他疾病「做骨髓移植」，應該是在選捐贈者的骨髓時，特別去選有基因突變的白血球，突變基因讓HIV病毒貼合不上去，因此無法再感染體內的CD4 T細胞。

▲布朗被認為是世界上第一位痊癒的愛滋病患者，又被稱為「柏林患者」。

賴新豪進一步說明，HIV要接上T細胞時，需要有一個「受體」，因此在選擇捐贈者骨髓的時候，會特別選擇捐贈者該受體可能是缺失的，所以HIV病毒就接不上去T細胞。

醫界對於這個消息都非常振奮，但目前還須待進一步研究、研發。賴新豪指出，因為兩名案例主要都是因其他疾病接受骨髓移植的關係，才能同步解決愛滋病；他推測，未來可能是同時合併血液疾病的愛滋病友，若要做骨髓移植，可以參考兩名案例的方式。賴新豪也強調，目前僅能根據現有的資訊大概推測，之後還是需要相關專家去做進一步研究。

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