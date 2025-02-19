她上腹悶痛、頭暈竟同時2病上身　胃腸6公分大腫瘤+膽囊結石塞滿

▲婦人同時有胃腸道基質瘤與膽囊炎，紅圈處為膽囊炎。（圖／國泰醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

72歲林女士，3年前經上消化道內視鏡檢查發現有個2公分大的胃黏膜下腫瘤，疑似胃腸道基質瘤，持續門診追蹤，近期發現腫瘤緩慢長大，2個月前因上腹部悶痛且頭暈就診，由於合併有血便症狀，經上消化道內視鏡及電腦斷層檢查，發現腫瘤已接近6公分大，同時膽囊被結石塞滿，已經沒有膽汁的空間，最後透過微創手術進行部分胃切除以及膽囊切除，一次完成治療。

國泰綜合醫院一般外科主治醫師蔡欣恬指出，胃腸道基質瘤(GIST)，是由腸胃道肌肉層的間質細胞長出來的惡性腫瘤，佔所有腸胃道癌症的2%左右，好發於年長病人，且年齡約在65-69歲，但也有不到2%的機率發生在20歲以下年輕病人，多與基因遺傳有關。

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蔡欣恬說明，胃腸道基質瘤在腫瘤小的時候不太有症狀，有症狀時多已大於2公分，由於臨床症狀沒有特異性，常見如腹部脹悶不適、噁心嘔吐、大便出血、體重減輕及排便習慣改變等，依照腫瘤生長位置不同而有不同的臨床表現。目前針對胃腸道基質瘤主要的治療方式以手術切除為主，標靶治療為輔。

▲患者胃腸道基質瘤已經有6公分大小。（圖／國泰醫院提供）

蔡欣恬指出，胃腸道基質瘤手術的目標在於完整將腫瘤切除，以往這類患者需接受超過15公分傷口的剖腹手術(傷口位於腹部正中間)，考量病人合併有膽結石問題，所以建議接受達文西系統機器手臂輔助腹腔鏡手術，不但可以做更細緻的剝離及切除，也可同時處理胃部惡性腫瘤及膽結石。

由於術後僅1個3-5公分及3-4個1公分傷口，大幅降低病人術後傷口疼痛感，患者術後第9天出院。病理化驗報告證實胃部腫瘤屬於低度分化惡性胃腸道基質瘤，評估後僅需定期追蹤檢查，膽囊則是慢性膽炎。

蔡欣恬提醒，由於胃腸道基質瘤早期幾乎沒有症狀，症狀的臨床表現也無特異性，因此很容易被忽略，特別提醒年長者如有腹部脹悶不適、噁心嘔吐、大便出血等症狀，務必多留意，必要時進一步就醫確認。

蔡欣恬也提到，目前衛生福利部對於多項達文西手術已提供手術的健保給付，以一般外科而言，舉凡肝膽胰手術、腸胃道手術（包含減重手術）、疝氣手術，都有健保補助，病人僅需自費相關醫材。