不敷成本！憂鬱症用藥「百憂解」退出台灣　4月起停止供貨

▲百憂解為憂鬱症等抗抑鬱用藥。（圖／藥師公會提供）



記者趙于婷／台北報導

抗抑鬱藥物「百憂解」驚傳4月起要停止供貨！廠商裕利股份有限公司近日發函至各醫療院所通知「百憂解釘20毫克」將在4/1起停止供貨，主因近年原物料和運輸成本上漲，健保署調降健保價，經過精算已不敷成本，因此無法再供應台灣市場。

裕利公司指出，因健保署每年度藥費支出目標至調降健保價，且近年原物料和運輸成本上漲，配合政府政策生產線全面符合PICS GMP（西藥藥品優良製造規範）要求，為確保藥品品質，精算後已不敷成本，在接獲原廠台灣禮來股份有限公司通知之後，無法繼續供應台灣市場百憂解用藥。

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百憂解是一種選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑（SSRI）類抗抑鬱藥，臨床上用於治療成人重性抑鬱障礙、強迫症等精神疾患，不僅是美國市場上第三常用抗憂鬱藥物，台灣臨床用藥率也很高。而為確保醫院開藥銜接，裕利也強調，即日起自3/29前的訂單都會足量供應。

藥師公會全聯會發言人張文靜指出，百憂解主要是憂鬱症患者在用藥，若突然換藥，患者可能會產生抗拒性，例如患者使用習慣了或是會擔心換藥效果不好，心理、身體也可能跟著產生不適感，藥師和醫師需要多跟病患做溝通，但目前台廠都有提供膠囊劑型，病患要請醫師重新調整處方。

精神科醫師楊聰財則表示，目前市面上有其他成分相同的學名藥，也有不少患者在用，在用藥上也是可以銜接，但對於比較敏感的病患來說，若習慣用百憂解，的確可能會有擔心藥效不夠等疑慮，需要重新適應，但藥物僅外觀上有差別，膠囊型和錠劑成份是相同的。

▲憂鬱症藥物百憂解驚傳退出台灣市場。（圖／藥師公會提供）

