微整型、美顏專科都是假的！醫曝「醫美宣傳3大手法」小心別上當

▲醫美市場大，導致台灣醫美怪象層出不窮。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

台灣醫美診所林立，民眾也最常從網路資訊來找醫師，對此，台灣美容外科醫學會理事長楊國輝直接指出「網路上3種最常見的避重就輕宣傳手法」，包括「用專家／名醫等華麗誇大詞彙、不揭露醫師專科科別、懸掛非部定專科的專科證書」如微整型專科、美顏專科證書等衛福部根本沒有設立的專科來混淆視聽。

楊國輝說，醫美怪象層出不窮，這些手法都是表面看似專業，但其實是魔鬼藏在細節中，很多醫美診所網站會放許多醫師的講師、訓練證書等經歷，但偏偏就是不提及醫師個人部定專科別，另外，也很常在醫美診所的牆上看到掛有許多「微整形專科證書」、「美顏專科證 書」等看似專業，但事實上就是意圖混淆民眾視聽的證書，因為衛福部並無此專科設立。

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楊國輝進一步指出，「整形外科」是衛福部部定專科名詞，但很多人常將新聞事件中的「醫美醫師」泛稱為「整型名醫」或「整形名醫」，反而使得整形外科醫師遭汙名化。

▲不少醫師沒經過部定整形外科訓練，讓醫療風險增加。

但全台僅有23個部定專科，部定專科醫師在領證書前，都必須經過嚴格磨練。楊國輝特別提到，醫師若跨出原本專科領域，甚至剛從醫學院畢業拿到醫師證書，就開始執行美容手術，更甚者由民間團體自行製發「專科醫師證書」，試圖混淆民眾視聽，皆可能因醫師缺乏足夠訓練，讓醫療風險增高。

目前醫師法7-2條規定「非領有專科醫師證書者，不得使用專科醫師名稱」，除了衛福部所公布的23個專科之外，其他名稱皆不可自立專科。楊國輝強調，許多民間學會自行頒發專科證書給予醫師掛在診所內或放置網站上，皆可能讓醫師觸法。他也呼籲政府應重新審視醫療法條文。

楊國輝提醒，民眾可以到衛福部醫事人員查詢系統，查詢醫師是否具備整形外科專科醫師資格，另外，學會也會設立專屬頻道「整形外科小劇場」，推出相關衛教影片，並同時製作「聰明整形，選擇專業醫師不昏頭」海報，讓會員醫師張貼在醫療院所，讓民眾更方便辨認。

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