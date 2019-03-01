愛穿黑衣＝難親近？暗黑系女生「有4超棒特質」...衣櫥沒別色？



▲你也是喜歡穿黑衣服的女生嗎？（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

國際中心／綜合報導



喜歡穿什麼顏色衣服，竟也能激發出不同的內心情緒，甚至窺知一個人的個性與其想成為的理想型？一般喜歡穿黑色衣服的人，往往給人一種屏蔽情緒的距離感，但其實有份色彩心理學研究指出，常常穿得全身黑的人可是集優雅和自信特質於一身，你就是這樣的人嗎？



外媒《Thought Catalog》統整出愛穿全身黑的女生，必備4種特質：



1.心思敏感細膩

愛穿黑衣服的女生，對於外界的刺激容易情緒高漲、很敏感，甚至有點神經質，不喜歡被別人發現自己的真實樣貌，潛意識的想要保護自己，避免那些她們無法掌控的情緒和事情。這也是因為她們容易被刺激、很難避免焦慮，但只要一穿上黑色衣服，就能給予她們一個明確的「穩定感」。

2.生活很精彩

色彩心理學研究指出，偏好穿黑色衣服的女生集聲望與力量於一身，她們天生野心勃勃、努力上進、認真對待自己，希望在追逐夢想的過程中，試圖屏除掉所有潛在的批評和敵人。此外，黑色又帶給人一種性感迷人、成功又有自信的形象，這種人也會把生活過得繽紛精彩。



▲愛衣女擅長深層思考，看人精準。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

3.批判思考，看人精準

偏好穿得一身黑的人腦子一刻不停歇，正因為她們的博學多聞，習慣帶有批判的思考，所以別人的謊言和偽善都逃不過她們的法眼。不過即使她們看破，也不見得會全盤脫出，但當你主動詢問意見，她們卻會毫不保留，小心她們的想法太一針見血讓人承受不住。

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4.不需要認同，但卻要注意到她的影響力

時尚專家Karen Haller說：「黑色是種被認真對待的顏色」。愛穿黑衣服的人不需要他人認定自己的價值，不希望別人只關注自己的外表。她會透過行動讓你知道「她是誰？」又擁有哪些影響力？對她們而言，外表只是一層皮囊，一個人所擁有的才華與特質才是她們希望被看見的。