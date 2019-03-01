好想挽回前任？他失敗3次...曝超狂「復合8大覺悟」網秒被點醒



▲和前任分手後悔莫及，好想挽回他／她嗎？（示意圖／取自LibreStock）

文／AWE情感工作室亞瑟



會來找我們諮詢的人，問題大多分成挽回跟吸引兩種，而來問吸引的，通常也都是事情已經悲催到快窮途末路了才會來，所以基本上跟挽回也快要相差無幾。至於來問長久關係如何維持的人，比來問怎麼建立自我價值的還少。

這個現象直接指出了一件事－－大家都覺得自己長久關係維持的很好，但都不知道為什麼就被甩了。被甩的人覺得好奇怪，所以來問我們：「不知道為什麼就這樣了，到底為什麼？」我們也覺得好奇怪：「為什麼你會覺得自己被甩好奇怪？」

吸引這件事，就像跑百米一樣，只要你能在最短時間將魅力放大到最大值，基本上就沒太大的問題；但交往這件事就不一樣了，交往就像跑馬拉松，必須要有耐力撐過一路上的各種苦痛，並想辦法維持一定的速度。如果將交往延續到結婚，那根本就是跑世界四大極地馬拉松巡迴賽，不僅考驗你的耐力、速度、危機處理，甚至還包含了生存能力。

在吸引階段所測量出來的結果，叫作別人有多想跟你相處；交往階段所測量出來的結果，叫作別人跟你相處有多痛苦。

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相處這回事，只要時間一拉長，原本在金玉中的敗絮都會曝露出來。大部分的人都美其名，將這些敗絮稱呼為「真實的自己」，但我個人認為那應該叫作「只在乎自己的自己」。根本沒什麼東西叫真實的自己，自己的每一面都是真實的，只是因為交往了、覺得安全了，日子久了，就開始不在意對方的想法感受，只在乎自己的方便和感覺。喜歡這種東西，只要彼此不是互相，久了誰不會被消磨？誰要無止盡包容那個你所謂的「真實的自己」？

於是最後分手的理由，不是「個性不合」、「我們不適合」，就是「沒感覺了」、「對你像家人」，而聽到這些理由的被甩方都會很驚愕，覺得對方的理由一定不是真的，於是覺得好奇怪的跑來問要怎麼挽回，甚至還覺得對方是不是變心了、在外面有別人？

老實說啦！撇除這世上真的極少數不得不依靠被大量的人喜歡，或是喜歡大量的人來獲得刺激感以滿足自己的人以外，我長這麼大，看過最花心的人們（包含我自己），會分手或是另結新歡，都有些我們真的受不了的苦衷，那個苦衷就叫－－我真的受不了你。



▲會分手或另結新歡，大多數的苦衷都是「受不了對方」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

這裡千萬別跟我戰什麼「我也有很多受不了他的地方啊！為什麼都只有我要改？對方難道都沒有責任嗎？」我一點都不想追究對方到底有沒有責任，因為我們現在講的是挽回，而且是你想挽回。如果你真的這麼受不了對方，那你就不要挽回，如果你想挽回，那就不要想分攤什麼責任，那對你的挽回一點屁用都沒有。

「受不了」這種情緒絕對不是一朝一夕的，尤其當兩個人已經步入交往關係，通常都是有一定程度的喜歡，不然至少也代表對方有想要嘗試的決心。要把這些好感、喜歡、決心，消磨到得跟你分手的程度，這中間你到底要做多少的努力、多少的錯事、多少讓對方覺得溝通無效心灰意冷的反應，才能達到呢？如果你們交往又已經超過一年兩年，要摧毀這些一起共渡的歲月裡的美好回憶，又要讓人有多討厭才能完成呢？

而這些令人「受不了」的，多半都不是什麼大事，因為大事大家會拿出來吵，吵完看要不要和好，就解決了。真的讓人受不了的，全都是一些小事，都是些什麼垃圾沒丟、襪子沒收、對店員沒禮貌，或是讓人感覺有問題的態度。正因為這些事情很小，所以大部分的人都會覺得「沒這麼嚴重吧」，既然沒這麼嚴重，那不改也沒什麼關係吧？又或是你的態度就讓人不舒服，但對方又舉不出什麼實際的例子，只是單提態度，你又會說：「我又沒有這個意思！你怎麼可以這樣誤會我！」不論是哪一邊，不爽方都會認為好像沒什麼好一直拿出來提、拿出來吙的，吵這些好像自己很不成熟一樣，但不爽仍然持續被累積，到最後就變成看你做什麼都不爽，於是乎，大家就分手了。然後又因為都不是什麼大事，所以被甩的人往往都覺得莫名其妙黑人問號，好奇怪喔為什麼被甩了呢？

一切的問題是態度！是態度好嗎！長久關係裡面會遭遇到的最大的問題，就在於態度！



▲小倆口在相處時就有許多小問題，慢慢累積增加最終大爆炸。（示意圖／CFP）

仔細想想吧，為什麼那些對方跟你抱怨的事你會不改？因為在你的觀念裡，那些事情不重要啊！沒這麼嚴重啊！為什麼要注意？但那是你的想法，不是對方的想法，如果對方會提出來，表示那對他來說是重要的，而如果你重視這個人，即使你覺得它不重要，也要好好去理解這件事，然後去溝通出協調的方法，而不是因為你覺得不重要所以就放任不管。



有很多人都因為抱持著這樣的態度，在對方提出一次兩次三次之後，都仍然無動於衷，一副「這件事沒很重要吧」的樣子，導致對方最後要嘛火大爆炸跟你吵，要嘛對方乾脆再也不講。前者會讓你覺得：「這件事有嚴重到這個程度嗎？幹嘛這麼生氣？」生氣不是因為這件事有多嚴重，而是因為你前面都不理，只好把情緒等級加強到你會理會的程度；後者會讓你在最後被甩的時候，說出：「那你以前為什麼都不講？你講了我才知道啊！」這種鬼話，然後對方就會更火，因為他講過了。不論是哪種，最後都有極高的機率將你帶往「個性不合」、「我們不適合」、「感情淡了」的結局唷～

有一句話叫「上醫治未病，中醫治欲病，下醫治已病」，挽回為什麼難？因為通常找上我們的都已經病入膏肓，在過去交往的期間內，都用盡了洪荒之力來讓對方想遠離自己，我們要怎麼用簡單一兩個妙手小撇步讓你們的關係重修舊好呢？

而且啦，通常會想執行挽回行動的人，多半都是只想到自己的人。為什麼這麼說呢？因為想執行挽回，注意哦，不是單純「想」挽回，而是想「執行」挽回的人，根本不會去注意到對方是基於什麼原因要分手、在交往的過程中是否很痛苦，他們只在意自己跟對方分手很痛苦、很怕分手以後遇不到更好更適合的人，所以絕對不要分手，這不是只想到自己是什麼？就算他們口口聲聲說要改，也只是基於「哎呀，這樣做是不行的，這樣會讓對方不想跟我交往，那我來改改」，而不是發自內心的體悟到自己讓對方很痛苦很不舒服，洗心革面的決定讓自己不再做這樣的事，這種基於「因為這結果我不想要」而改變的改法，不是只想到自己是什麼？更別提因為想挽回而做了各式各樣的事，沒顧及到別人的心情和處境，一心只想到自己被誤會了要趕快澄清、要好好證明自己的真心，好讓對方再跟自己交往，這些到底不是只想到自己是什麼？



滿心的焦慮不安痛苦不堪，想要跟對方聯絡、想確定對方還沒有交新的男女朋友、哭著要對方跟自己講話或見面，這些都只是為了緩解自己的情緒，然後把情緒全丟在別人身上，對方就已經因為很痛苦才跟你分手了，這樣的行為不但不會讓你復合，只會讓對方更堅定不想復合的決心。套一句這幾年很流行的詞，這就叫「情緒勒索」。



▲想要挽回對方，千萬別死纏爛打，「感受對方需求」讓復合機率up up！（示意圖／記者李佳蓉攝）

為了避免大家說我站著說話不腰疼，接下來跟大家說說我以前的復合經驗：第一次想跟一個女友復合，我大半夜從台北騎車到桃園人家家裡樓下，想給一個如同浪漫滿屋的surprise，結果對方下樓跟我說：「你為什麼都要做這種讓人擔心的事？你都不能替別人想想嗎？」於是掰掰。

第二次想跟女友復合，到處去我們去過的地方拍照，後製寫卡片做回憶錄，親自捧著回憶錄到人家家去按電鈴，又想來個浪漫滿屋。哥哥開門說：「我妹不在」，我還強行進去坐著等，跟哥哥說我真的很愛他妹。離開後，哥哥幫我轉告了他妹，他妹傳訊息來說：「你為什麼要這樣打擾我的家人？讓我的家人困擾我們就完全沒可能了。」又掰掰了。

第三次想復合，衝去人家家裡哭求，對方答應復合。因為對方說我都不理她，所以我開始積極安排各種約會、各種找對方，一週後，對方說：「你只在意你自己安排好的東西，你想來找我就找我、想出去就出去，你有想過我的時間安排嗎？我以前把時間留給你的時候你都不做，現在我已經沒有時間給你了，我們還是分開吧。」再度掰掰；第四次類復合，傳了一堆信給人家，人家不理，又傳了語音，人家還是不理。

大家看完這一串，心裡可能想說：「完蛋了，我幹嘛花這麼多時間看一個復合沒成功的人的廢話？」所以接下來我要提供兩個經驗，一個是復合成功，一個是被復合成功。

先講復合成功這個：當時因為被劈腿，所以就分手了，中間完全沒跟對方聯絡，也絲毫不想知道對方的近況，我就專心去治療我分手的傷痛。隔年我生日的時候打電話給對方，一派輕鬆的叫對方祝我生日快樂，兩個人就閒聊了一番，最後對方請我去喝酒，之後偶爾會聊個天，但每年生日都會打個電話。在第三年的生日又出去喝酒酒之後，成功建立了性張力，於是在約會一個月後再度交往。

被復合成功的案例則是：我跟對方提了分手，事隔八個月中間也都沒聯絡，在一次校慶場合中碰到，我發現對方變漂亮了，而且看起來很有自信，跟我相處還算蠻輕鬆有趣，但有點不是很想理我的感覺，於是我又去跟對方聯絡，再度展開追求，於是約會一個月後交往。

請仔細對比復合成功跟復合失敗的經驗，應該可以明顯看出差異。其中最大的差異，在於「是不是還看重這件事情」。兩次復合成功的原因，都是因為「這件事其實已經沒有很重要了，但如果要再交往，也不排斥」，而失敗的經驗裡，全都顯示了我「極度想要跟對方復合」的心情。

人的注意力是很小的，當我們只注意到自己的目標的時候，根本沒有能力看到、感受到別人的需求與感受，我們的焦點只能放在自己身上，滿腦子都只想到自己想要的結果。對於提分手的那一方，這樣的我們，跟那個他想分手的人完完全全是同一個人，即使我們再怎麼努力做改變、再怎麼裝得自己已經變了的樣子，對方還是只會覺得我們只想到自己，對他來說還是一切都沒變。既然什麼都沒有變，在分手的短期內，對方對你的反感印象還很強烈的時候，他又有什麼理由跟我們復合呢？

所以，在這裡，我要根據自身的經驗，送給大家一個「復合八大覺悟」：

第一覺悟：過去之事，都已過去，喜不喜歡，也都過去，苦苦執著，毫無意義。

第二覺悟：仔細思考，過去種種，好好懺悔，自己的錯。體諒他人，洗心革面。

第三覺悟：不要相逼，不要上吊，不要打人，不要分屍，對方不想，不要勉強。

第四覺悟：打擾家人，騷擾同事，私訊朋友，切勿為之。對方通常，會更生氣。

第五覺悟：努力生活，改變自己，不安全感，自己處理，重新建造，自身魅力。

第六覺悟：廣結善緣，多交朋友，多去看看，花花世界。若有緣份，會再相遇。

第七覺悟：F B I G ，趕快封鎖，各類命理，盡量不算。不要增加，內部投資。

第八覺悟：還沒分手，就要留意，不要等到，後悔莫名。或是來上，長久關係。

以上「復合八大覺悟」是我根據自身成功與不成功的經驗所累積出來的奧義，提供給大家參考參考。

本文經授權轉自：AWE情感工作室

本文作者：亞瑟，擁有10年憂鬱症的過去經歷，所以比一般人更加的擁有更能理解人的困難的同理心。經常跑輔導室的被治療的經驗，對於家庭治療、溝通治療、敘事治療、實務治療有三折肱而成良醫的過人概念。人生起起伏伏中，精通了腹黑學、權謀、讀人術，對於人的情緒異常地敏感，希望能夠以這些異於常人的經驗，以幫助更多人。

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