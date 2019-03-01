2週暴鏟5kg！女星都愛「ABCDEF減肥法」超神？營養師曝關鍵點



▲冬天累積一堆脂肪，讓你興起想要減肥的念頭？（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／採訪報導

愛美的廣大女網友們，你有聽過「ABCDEF減肥法」嗎？這在好萊塢名媛界風靡已久的減肥方式，靠著不吃6種相對應類型的食物，加上每天肌肉訓練配搭配有氧運動，在短短2週內甩肉5公斤。就連《維多利亞的秘密》辣模Heidi Klum也是愛用者。此方法真有這麼神？台灣營養師趙函穎受訪時說，該減肥法最大問題在禁吃澱粉，進行肌肉訓練、慢跑游泳等需要燃燒脂肪的運動，仍需要好的澱粉幫助燃燒，因此不建議斷醣。

45歲《維多利亞的秘密》超模 Heidi Klum雖已是4個小孩的媽，但回顧過去一系列美照，不僅大秀美胸翹臀，結實又立體的馬甲線更是搶眼，火辣緊實的身材讓人直呼不科學，而她靠著就是「ABCDEF減肥法」維持完美體態。

這套飲食瘦身法則由女星超模御用塑身教練David Kirsch所創立，其中的「ABCEDEF」，則為6個英文單字的縮寫，於減肥期間嚴禁攝取這6類食物：酒精（Alcohol）、麵包（Bread）、碳水化合物（Carbohydrate）各類可作為主食的的食物，如米飯、玉米、薯芋類；乳製品（Dairy product）如牛奶、起司、優酪乳及冰淇淋等；甜食（Extra sweets）連水果都不能吃；脂肪（Fat）嚴禁食用奶油，以及含過多脂肪的肉類，時間持續2週。或許有網友想問「還有什麼可以吃」？答案是蛋白、雞胸肉、魚蝦貝類，以及不含糖分的蔬菜等。

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▲營養師雖推減肥時禁吃精緻澱粉，但如地瓜、南瓜等好澱粉仍建議要吃。（示意圖／CFP）

除了要在2週內遵照此原則進行飲食控制，同時每天1小時的運動也很重要，其中包括肌力訓練15分鐘，慢跑、游泳和騎單車等有氧運動則要持續45分鐘。雖然此減肥法看似辛苦，但據說只要嚴格執行，堅持2週就能瘦下5公斤。

對此，晨光健康營養專科院長趙函穎受訪時直言，該減肥法最有問題處在於禁吃碳水化合物（Carbohydrate），站在營養學觀點認為「脂肪燃燒在醣類的火焰裡」，想要靠著肌肉訓練、慢跑游泳等運動燃燒脂肪，仍需要好澱粉的幫助，因此不建議每天斷醣，但她贊同完全禁「糖」（Extra sweets）。此外，體必需脂肪酸O-mega3、亞麻油酸及次亞麻油酸，由於人體無法自行合成，因此仍需靠好的油脂（Fat）來源攝取，能幫助女性構成荷爾蒙，避免減肥時掉頭髮、沒胸部、月經不來和皮膚粗糙暗沉。



▲趙函穎認為減肥應循序漸進效果才好，甜食控女孩若嘴饞想吃甜食仍可吃一點點。（示意圖／翻攝自趙函穎IG）



趙函穎認為，戒酒（Alcohol）的確能保護肝臟，加上燃燒脂肪需要肝臟酵素，「喝很多酒，就很難讓減重效果好，很多女生因為戒酒就瘦了」。麵包（ Bread）她則建議選擇升醣指數較低的硬麵包，避開鬆軟精緻的麵包，才能滿足口慾又不怕胖。至於乳製品她則認為半夜容易腳抽筋，或是容易緊張焦慮的上班族，可以補充含鈣的起司幫助穩定神經，睡得好生長激素分泌得更好、瘦得更快。

趙函穎認為，瘦身真正關鍵除了要瘦得開心才能持之以恆外，關鍵仍要看體重有無空間，「一個月減肥最多瘦體重的3～5%，例如60公斤者一個月瘦1.5公斤～3公斤；較好的模式為一個禮拜瘦0.5～1公斤，然而速率還是要看你原本的狀態」。她根據減肥門診經驗分享，由於每個人狀況不同，加上該減肥法提倡完全不吃甜食、澱粉，但對於甜食控女生而言，不吃甜食根本為天方夜譚，「所以建議當你想吃甜食就吃一點點，讓心情更好，減肥還是要開心適合長期執行才是最容易成功的喔」。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG