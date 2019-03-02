爆抽衛生紙！過敏網友「才懂的悲劇Top10」...你慘中幾點？



▲過敏一來噴嚏狂打、鼻水狂流，讓你感到超困擾嗎？（示意圖／記者曹悅華攝）

生活中心／綜合報導



哈啾～身邊的人總是噴嚏打不停？根據統計，台灣鼻子過敏的人口逐年上升，目前「過敏性鼻炎」症狀發生率已高達53%，尤其每到季節交替或是空汙嚴重，無論是上班或是上課，都會聽到有人不停擤鼻子，打噴嚏打到頭昏眼花、衛生紙不夠用對受過敏困擾的網友們來說更是常態。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，統整過敏人覺得最惱人的症狀，你中幾項？



第10名：附贈黑眼圈

由於眼睛周圍的表皮血液循環和鼻子是相通的，以致於當鼻過敏時鼻黏膜血管擴張、腫脹，導致鼻部血液循環不良，間接的會導致眼周血液循環不佳，黑色素沉澱瘀塞，因此過敏人幾乎每個都天生自帶煙燻妝啦。

第9名：旁人香水太濃就悲劇

有些網友的鼻子禁不起濃郁香水味刺激，尤其在密閉空間內一聞到，所有不舒服鼻症狀就會「牙起來」，管你哪個高級品牌，過敏兒心裡只有各種圈圈叉叉。

第8名：鼻塞什麼都聞不到

只要一過敏，噴嚏打不完以外，還會引發鼻塞，一年中能聞到氣味的時間少之又少，面對各種香噴噴美食，都像在吃塑膠沒味道，實在很辛酸。



第7名：有毛衣服、高領衣都不能穿

「毛」這玩意兒，跟過敏兒水火不容，也因此所有毛茸茸的衣服飾品，或是韓系高領毛衣都無緣穿啦，只能看別人穿水水。



▲鼻水流不停，讓你整個人也跟著昏昏沉沉。（圖／達志／示意圖）

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第6名：容易昏沉想睡

鼻子塞住的過敏兒，不僅打噴嚏打到從單眼皮變雙眼皮，不舒服到腦子也跟著變混濁，若再加上服用重劑量的藥物，就會加重想睡覺的感覺，一整天昏昏沉沉。



第5名：一點灰塵就凍未條

過敏兒對環境整潔很講究，只要有一點點灰塵就足以讓他們的鼻子崩潰，也因此大多數鼻子過敏的人都挺愛乾淨，床組常更換，家裡也常一塵不染。



第4名：常被誤會是感冒

鼻過敏的人為了阻隔外界髒空氣的刺激，常會戴起口罩，但也常被誤會是「病毒帶原者」，看了就退避三舍，好像自己身上有毒一樣。



▲對過敏兒來說，衛生紙永遠都不夠用。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第3名：衛生只永遠不夠用

鼻子一過敏起來，每天要使用的衛生紙用量都以「包」為單位，一張用完接一張，鼻水卻永不止息，真的有夠煩。



第2名：不能養毛小孩

可愛的貓貓狗狗，或是柔軟的抱枕，對過敏人來說，是永遠無法填補的缺憾。看得到碰不得，更別說是養隻可愛的毛小孩，它們身上炸出的塵蟎和棉絮，能完全毀滅過敏兒。

第1名：一有冷熱變化秒崩潰

只要天氣有明顯的氣溫變化，過敏兒就超想死，因為脆弱的鼻子可禁不起這樣的刺激！他們的鼻子比溫度計還靈，溫度稍有變化，鼻子就會開始受折騰，哪怕只是從冷氣房走出來再走回去，細微的溫差就會招來一場過敏大災難。