攝護腺肥大免開刀！「動脈阻塞術」手插導管　傷口僅針孔大

▲攝護腺肥大免開刀！「動脈阻塞術」手放導管，傷口僅針孔大。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

75歲的江先生，25年前接受過二尖瓣膜置換手術，需要長期服用抗凝血藥。隨著年紀增長，排尿困難以及夜間頻尿的狀況困擾江先生，嚴重影響生活品質，儘管泌尿科醫師建議進行手術，但傳統手術需停用抗凝血藥，可能產生嚴重併發症，所幸在會診心臟外科後，改以「攝護腺動脈栓塞術」成功解除壓迫，傷口只有一個針孔大，術後當天就出院返家。

收治患者的台北慈濟醫院心臟內科主治醫師鄭詩璁提到，引起攝護腺肥大的因素很多，年齡增長是最主要原因，因男性賀爾蒙長期刺激，容易造成攝護腺肥大。醫學研究指出，愛吃肉或習慣攝取高脂食物的群族，尤其是肥胖者，罹患攝護腺肥大甚至攝護腺癌的比率都較高，證明飲食習慣也與攝護腺疾病有密切關係。

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攝護腺肥大的治療有藥物治療，高頻射頻、超音波、微波、高溫與雷射治療，以及手術治療等方式，其原理都是消減攝護腺體積、通暢尿道。減小攝護腺體積的「攝護腺動脈栓塞術」，是用微細導管經由動脈系統將微晶球輸送到攝護腺動脈，造成阻塞效果，攝護腺動脈無法獲得足夠血液，就開始萎縮、減小體積，即可舒緩攝護腺肥大所造成的下泌尿道症狀。

▲台北慈濟醫院心臟內科主治醫師鄭詩璁。（圖／台北慈濟醫院提供）

鄭詩璁說，「攝護腺動脈栓塞術」優點在於使用器械微小，傷口只有一個針孔大，通常止血幾個小時後就可完全恢復。如果選擇從手部進入血管，術後可立即下床行走，無須臥床，病人滿意度及舒適度大幅提升，甚至門診手術即可完成治療，術後不會影響日常生活，也無特殊禁忌症。

有些患者若因手術需停用抗凝血劑，可能有併發症風險，但「攝護腺動脈栓塞術」執行過程完全不需停用任何抗凝血劑，一樣可快速止血；且這種術式不會經過泌尿道且無須放置尿管，避免泌尿道常見副作用，術後血尿及所有不適感都相當低。術後大約一周，可以感受到症狀慢慢改善，一個月後更明顯。

鄭詩璁醫師提醒，如果已確診攝護腺肥大，日常生活上多吃蔬果，避免刺激性食物，不要一次喝太多水，最重要的是，與醫師討論，選擇適當治療方式，並定期追蹤檢查，如此因攝護腺肥大造成的不便與困擾都可降低。