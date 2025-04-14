吃完就打嗝脹到不行？中醫師傳授一套「拍氣解脹」法

▲飯後打嗝、脹氣令人難受，可以透過穴道按摩、多走動來舒緩。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／常春月刊

「嗝～ 嗝～嗝～」跟朋友聚餐之後，因為吃飽喝足而不斷打嗝、噁氣，肚子也圓滾滾的，有時候用空心手掌去拍拍肚子，還會有低沉「咚、咚、咚」的聲音，肚子脹氣的難受經驗，一定很多人都曾經發生過，當發生脹氣的時候，該怎麼處理呢？

1.薄荷油塗抹腹部按摩

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台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗認為，薄荷性辛、涼，微甘、無毒，歸肺、肝經，具有發汗解表、清暑化濁、辟穢氣、清頭目等功效，其中含有的揮發油成分包括薄荷醇、薄荷酮、異薄荷酮等，提煉成薄荷油或是薄荷精油使用，具有調節與鎮定作用，對於舒緩頭痛、充血、疲勞、發燒、消化不良、肌肉痛、胃腸不適、脹氣等症狀，有一定的助益，還能夠抑制胃腸平滑肌的收縮，緩解胃腸抽筋症狀。另外，薄荷油對於止癢、消炎、止痛等，也有一定的效果。

若沒有薄荷油也沒關係，居家常備藥物中的白花油、小護士軟膏（俗稱面速利達母）等，也都含有薄荷成分，塗抹於腹部按摩，同樣有改善脹氣的效果。不過陳潮宗提醒，白花油、小護士軟膏等藥油、藥膏中多添加了如樟腦、水楊酸等其他成分，在使用上比單純薄荷油要更加謹慎。

陳潮宗指出，尤其是發育尚未完全的2歲以下嬰幼兒，使用這些綜合成分的外用藥膏時，要注意樟腦可能加重蠶豆症症狀；而薄荷加上水楊酸若使用過量，可能會有呼吸困難、痙攣等中樞神經中毒的危險；對阿斯匹靈過敏的人，對水楊酸也有相當程度的敏感現象，因此，幼童使用這類藥物之前，最好先經由專業醫師評估，確保使用上的安全性。

2.消脹氣運動

蹲下後用手環抱彎曲的雙腿，將大腿貼近肚子，可加強腸胃道消化作用，有助改善腹脹、腹痛症狀。

3.打嗝排氣

多走動，加速胃腸蠕動、保持彈性，透過打嗝或噯氣將空氣排出體外；切忌催吐，否則恐造成胃食道逆流。

4.中醫藥膳茶飲

薄荷、柑橘類的茶飲有助消化，改善脹氣。

‧山楂陳皮白菜豆腐湯（3～4人份）

材料：陳皮4錢、穀芽2.5錢、麥芽2.5錢、山楂3錢、白菜1把、香菇8朵、豆腐2塊、生薑5片。

作法：中藥材全部洗淨，白菜切段，香菇去蒂泡發；鍋中加入2000c.c.清水和藥材，大火滾沸改成小火滾30分鐘後放入香菇再滾15分鐘；放入白菜、豆腐、適量鹽、香油後，煮熟後關火。

功效：消除積食、緩解胃脹、噯氣、理氣健脾。

‧桂花陳皮消積飲

材料：陳皮2錢、桂花1錢、茯苓2錢。

作法：所有藥材放入8 0 0 c . c . 水中，小火燉煮至顏色呈深褐色、水分收乾至剩下600c.c.時關火；依個人口味添加適量紅糖調味後，即可飲用。

功效：陳皮具消肉積、桂花助理氣、健脾去濕，兩樣藥材加在一起製成茶飲能改善脹氣狀況。

5.穴道按摩

陳潮宗說明，藉由按摩穴位達到消除脹氣的症狀。

‧中脘穴：胃的正上方，肚臍上4寸（食指、中指、無名指3指併攏，橫放肚臍上側，向上折量2次）。

‧天樞穴：肚臍左右兩側旁開2寸（食指、中指、無名指3橫指寬）的距離。

‧關元穴：肚臍正下方3寸（食指、中指、無名指、小指4指幅寬）。

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