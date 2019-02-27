亞培學名藥上榜！又3降壓藥用到「致癌原料」　600萬顆限期回收

▲美商亞培股份有限公司出包產品則為「易德壓悅膜衣錠5/80毫克」。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

又有高血壓藥用到致癌原料藥！食藥署今（27）日公佈藥廠自主檢驗結果，瑩碩生技醫藥公司及美商亞培分別有2批與1批高血壓藥通報使用到含有具動物致癌性的NDMA原料藥，兩家藥廠生產的皆為學名藥，為委託「歐帕生技醫藥股份有限公司生產」，約600萬顆藥品需回收。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，營碩公司使用到問題原料藥的產品共計2項，分別為「德壓悅膜衣錠160毫克」3批號與「可德壓悅膠囊80/12.5毫克」6批號，分別約下架177萬顆與53萬顆。

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▲瑩碩公司「可德壓悅膠囊80/12.5毫克」。（圖／食藥署提供）

另外，美商亞培股份有限公司出包產品則為「易德壓悅膜衣錠5/80毫克」，影響19批號，約需下架369萬顆。

吳明美表示，「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」與「N-亞硝基二乙胺（NDEA）」為國際事件，台灣也有受波及，食藥署已把有問題的原料藥全數鎖住，並開發檢驗方法通報國際實驗室，並發函給沙坦類製劑廠，若有不純物就不得進口。此次需下架的3批藥品，都是即將到期的藥物，到期日為108年4到7月，藥廠需在3月27日前完成下架。

▲瑩碩公司「德壓悅膜衣錠160毫克」。（圖／食藥署提供）

吳明美表示，食藥署在去年11月開發檢驗方法，並要求藥廠於107年12月26日前完成檢驗。惟囿於該檢驗方法所需之高靈敏度檢驗儀器與特殊檢出器，一般藥廠不具有該設備，故食藥署已儘速輔導並認證4家民間實驗室協助藥廠進行NDMA、NDEA之檢驗，並要求廠商應於108年3月11日前完成檢驗，屆時沙坦類藥物若未完成檢驗，就需全數下架。

▼食藥署公佈回收藥品批號及數量清單。（圖／食藥署提供）