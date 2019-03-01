▲熟女最常被家暴！配偶多打頭、臉 3成被打到「腦挫傷」。（圖／示意圖／記者徐文彬攝）

記者嚴云岑／台北報導

兒少保護意識抬頭，一旦發生兒虐事件，往往會引發社會關注，但高雄長庚分析2年數據發現，家暴最大受害族群以40歲熟女最多，受傷部位多在頭部或臉部，其中有3成被打到腦挫傷，眼眶骨折、鼻骨骨折、 肋骨骨折、髕骨骨折、脛骨骨折、尺骨 骨折、跟骨骨折，以及氣胸和腹內器官受傷等，也是急診常見項目。

高雄長庚急診自2014年1月1日起至2015年12月31日止，將急診收治的外傷患者，無論住院與非住院皆進行登錄，總共搜集3萬多筆資料，其中有367人被通報為家暴，雖以輕傷為主，多在急診處置後就出院，但2年來仍有一人不幸死亡。

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謝青華表示，從家暴案件分析，高達9成7都是鈍挫傷，受傷人數達358人，其次為跌落6人、刺穿傷3人。以受傷部位來看，以頭頸部軟組織受傷最多，分別佔了 129 人 (35.1%) 和 124 人 (33.8%)，其次則是四肢受傷共 91 人(24.8%) 及臉部受傷共 81 人 (22.1%)。

謝青華提到，此次研究顯示，婚姻暴力為主要的家暴類型，施虐者以配偶關係比例最高，佔比將近6成，且受害者以女性居多，平均年齡為40歲左右，與衛福部2017年統計資料相符。女性平均壽命約80歲，代表這些受害者，在婚姻生活中還需再度過另一個40年，倘若持續生活在高壓、暴力的環境中，無論對個人或家庭，都會造成負面影響。

▲高雄長庚家暴研究。（圖／謝青華醫師提供）

除了配偶施暴外，還有另一群「默默受害者」，也讓醫護人員看了很心疼，他們是台灣高齡族群，就算被就算被子女、外籍看護虐待，也往往選擇沈默，因為怕真正進到司法程序，小孩被抓去關了，自己無人照顧。謝青華說，根據2年來分析，熟齡受害者共52人，佔比14.2%排名第二，「但實際受害人數可能更多」。

高雄長庚2年來收治的唯一一起家暴死亡個案是30歲男性，與表哥發生爭執後，被拿到刺傷腹部，造成脾臟及橫隔膜破裂、直腸腎臟穿刺傷，雖輸了1.5萬c.c.的血並手術，仍因腦部缺氧及多重器官衰竭死亡。這類手足間造成的家暴事件，佔比7.6%排名第三。

謝青華提到，近年來全民對兒少保護、家暴防治觀念提升，醫療人員在收治患者時也會提高警覺，如果發現有不明原因的鈍挫傷，燙傷部位與患者行為不符等，就會安排進一步檢查。雖然絕大多數的病患經由 急診治療後皆可離院，然而還是少數受 害人需要住院或手術治療。