熱敷眼睛邊按摩！他起床眼前「蝗蟲飛過」　幾分鐘後變全黑

▲熱敷按裂視網膜！他起床「滿眼黑點」嚇壞：像一群蝗蟲飛過去。（圖／示意圖，非文中當事人／pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

「醫師，我眼睛看不見了！」63歲的黃先生匆忙進到診間，一坐下就指著右眼焦急嚷嚷，主訴早上起床，眼睛突然出現無數顆小黑點，「好像一大群蝗蟲飛過去」，幾分鐘後眼前剩下黑色。醫師一檢查，發現他右眼視網膜破了個洞，立即在診間進行雷射手術修補，雖然重見光明，但衰退的視力，卻再也回不來了。

現代人被3C綁架，上班盯電腦、下班滑手機，長期下來眼睛容易乾澀疲勞，不少民眾也會尋求偏方緩解。近年來除了點眼藥水外，熱敷也廣受歡迎，但若選錯熱敷產品，或在熱敷過程中做了「錯誤行為」，不僅放鬆不成，還可能造成眼睛損傷。

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收治患者的中國附醫新竹分院眼科主任陳瑩山表示，黃先生是在睡前使用無法控溫的熱敷袋進行熱敷，「為了讓受熱均勻，還一邊敷一邊轉動按壓眼球」，幾分鐘後眼睛出現小黑點與粗線，「看東西像隔了一道霧面鏡子」，原本以為睡一覺就沒事，結果隔天醒來症狀「更大條」，才跑來醫院求助。

▲玻璃體出血合併視網膜裂孔。（圖／陳瑩山醫師提供）

陳瑩山說，從醫學角度來看，適度熱敷有助於放鬆眼球周圍肌肉，讓睫狀肌不要過度充血，在正確使用下，的確可改善疲勞問題，「但如果溫度過高，或者敷過久，可能就會對眼睛造成傷害。」

黃先生是在熱敷時造成玻璃體出血，在按壓時又讓視網膜產生裂孔。陳瑩山回憶，黃先生在受傷前，右眼的視力為0.8，經過雷射修補後的視力，卻只剩下0.4，每個月仍需回診追蹤。

陳瑩山提到，理想的眼睛熱敷，溫度應控制在40 ℃～45 ℃之間，每次使用以10分鐘為宜。在熱敷前點幾低人工淚液，也可輔助改善乾眼症的不適症狀。不過，千萬不要邊熱敷邊按摩，或者戴著熱敷眼罩睡覺，以免產生「視網膜裂孔」，若未及時治療，還可能釀成失明危機。