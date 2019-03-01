菸捐救長照大縮水！挹注8%→5.1%　一年約少6~7億收入

▲菸捐挹注長照縮水，一年少6~7億。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者嚴云岑／台北報導

菸捐分配大調整！衛福部日前預告「菸品健康福利捐分配及運作辦法」，在長照與社福的挹注上，從8%降為5.1%。被問到使否會影響長照執行成效？長照司副司長周道君表示，長照財源主要為菸稅，去年共分配到280億，菸捐挹注減少，雖然會減少長照基金6~7億的收入，「但整體來說影響不大」。

今年2月1日公告的「菸品健康福利捐分配及運作辦法」，是繼2015年公告分配佔比後，睽違5年再度調整，目前仍在預告階段，預計4月1日會正式上路。

請繼續往下閱讀...

依照2015年規定，菸捐挹注最大宗的項目為健保安全準備金，佔比50%，其次為罕病與癌症防治24.2%、預防醫學11.8%、經濟困難保險費5%、長照8%、私劣菸查緝1%。但今年預告中，衛福部卻將經濟困難保險費項目合併於健保安全準備金中，兩者共享50%，分配佔比同樣縮水的還有長照與社福一項，從8%降到5.1%。

▲108年菸捐分配大風吹。（表／記者嚴云岑製；資料來源／衛福部）

不過，在調整項目中，也有2類分配上漲，一為罕病、癌症防治、地方菸害防制補助，從24.2%增加至27.2%；提升預防醫學與臨床醫療品質、偏遠地區生產救濟的分配佔比，也從11.8%上升至16.7%。

國健署組長羅素英表示，菸捐是依照各項目執行成效，去做滾動式檢討，並訂出新的標準，讓相關經費能達到更有效的運用。

周道君提到，菸捐挹注從8%降到5.1%後，預計會減少6~7億長照基金收入，但去年長照基金收益比預期中好，「預估收320億、實收360億」，其中菸稅就佔了280億，今年預估收益也與去年相去不遠。

菸稅收入增加，主要是收到2017年菸酒稅法修正，每包菸增加20元的影響，周道君強調，「我們推測，菸捐分配減少的金額，應該不至於對長照基金推動有太大影響」。