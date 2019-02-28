▲呼吸困難！男嬰竟被「大小息肉塞爆喉嚨」，切除4次繼續長。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

人類乳突病毒（HPV）是造成子宮頸癌的元兇，若入侵到喉嚨，恐造成「復發性乳突瘤」，不僅會讓聲音變沙啞，復發率更高達9成以上。一名4個月大男嬰，因呼吸困難被家長帶來醫院就診，內視鏡檢查發現食道、聲門與下咽塞滿大大小小息肉，病毒培養發現HPV，成長過程中，已陸續做了4次雷射切除手術。

收治患者的林口長庚耳鼻喉科系主治醫師辛立仁表示，人類乳突病毒造成的息肉症主要與感染有關，該名男嬰是自然產，可能為通過媽媽產道時被感染。

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這類患者雖然不會疼痛，嘴巴也不會有異物感，唯一症狀為「聲音沙啞」，免疫力較弱的族群，還可能有呼吸困難症狀，提醒民眾聲音差沙啞超過1個月以上，就要提高警覺，若併有菸、酒、檳榔等不良生活習慣且近期有發生性行為者，更要盡快就醫檢查。

辛立仁提到，人類乳突病毒存在於口腔與喉嚨的黏膜內，受到不當刺激，就可能增生成息肉，「這與一般幼稚園老師、歌手常見的聲帶繭多位於固定位置不同」。復發性乳突瘤的患者，息肉不只會長在聲帶，「下咽、食道都是好發部位」，患者相對年輕，不排除與不當性行為有關。

▲「復發性乳突瘤」無法根治，就算經過雷射切除，復發率更高達9成以上。（圖／示意圖／記者趙于婷攝）

該名男嬰在4個月大時接受第一次雷射息肉切除手術，一歲大時又做了第二次，隨著年紀成長免疫系統改變，症狀沈寂了好一陣子未復發。直到小學一、三年級時，媽媽發現他「聲音變沙啞」，帶來醫院復診，經喉鏡看到聲門又被息肉塞滿，才又做了第三、四次手術，至今仍需每半年回診追蹤。

「這名小男生是我遇過最不嚴重的案例。」辛立仁提到，男童在做完第二次手術後，食道就再也沒有出現息肉，飲食不受影響。不過，門診中大部分患者都是「從年輕看到老」，還有一位40多歲女性，從10幾歲就開始接受雷射手術，做到最後出現呼吸道狹窄，只能接受氣切。

由於復發性乳突瘤的發生與接觸性感染，特別是性行為有關，辛立仁呼籲民眾還是要「預防勝於治療」，盡量不要做危險性行為，或者用口接觸生殖器，「因為不知道你的對象有沒有問題，避掉感染源頭，才能讓自己多一份保障」。