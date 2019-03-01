「地瓜葉能排毒！」誇張網路謠言滿天飛　逾8成與飲食有關

▲地瓜葉資料照。（圖／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

「地瓜葉能排毒、同時食用維生素C及蝦子會產生砒霜？」食藥署調查發現，民眾收過的誇張網路謠言，以食品效果及飲食禁忌8成佔最多，其次為藥品錯誤資訊佔比15%，呼籲民眾收到訊息時務必「停看聽」，才不會誤信偏方反傷身。

食藥署今（1）日發布新聞稿表示，在「食用玩家」臉書粉絲團調查發現，民眾常收到的謠言前三名分別為各類的食品效果以及飲食禁忌、用藥錯誤資訊以及肌膚保養錯誤訊息。

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以食品效果與飲食禁忌為例，食藥署「闢謠專區」自2014年來就搜集了209筆資料，「蜂蜜與大蒜不能同時吃」、「聽說牛奶喝越多，鈣質會流失越多」等都上榜。

用藥錯錯誤資訊也有76筆，其中「服用口服A酸就不會長痘痘」、「保濕眼藥水可以治療眼睛過敏」等，都是常見的謠言；化粧品類則有34筆，又以洗臉、敷面膜方法佔大宗。

食藥署提到，生活中有許多未經實證的偏方，可能會對民眾身體造成傷害，目前已針對359則有關食品、藥品、醫療器材及化粧品安全等相關不實謠言逐一破解，民眾可以善用「停看聽」三招：停止轉載訊息、看正解長知識、聽專家破解迷思，避免被謠言迷惑。

當民眾看到謠言與自身疾病、健康相關之處，應先尋求正規醫療的協助，讓醫生來協助破除謠言，並應遵守醫囑接受治療，避免誤信網路偏方而耽誤最佳治療時機。