消滅C肝年省390億醫藥費！　2025年達標就靠「本土3策略」

▲年省390億醫藥費！2025年前消滅C肝，就靠「本土3策略」。（圖／C肝檢測資料照／公關提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣約有40萬名C肝患者，為肝硬化、肝癌的高危險群，台灣肝病醫療策進會理事長、台大內科部主治醫師高嘉宏日前於2019年亞太肝臟研究學會（APASL）年會發表專題報告，重申衛福部2025年消滅C肝口號，更提到依照現行治療方式，2040年因肝病死亡人數將從13萬人將至7萬人，預計可省下390億的醫療支出。

肝病三部曲為「肝炎、肝硬化、肝癌」，不只影響健康，也可能造成國家生產力損失。健保自106年1月開始有條件給付C肝全口服藥物，今年更投入將近65億預算，其中約有13億的經費來自國家發展委員會，代表政府對C肝領域的關切，也再次顯示其決心。

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2019年亞太肝臟研究學會（APASL）年會於2/20~2/24在馬尼拉舉行。高嘉宏在演講中指出，現在C肝藥物治療成功率高達97%，提高預算防治肝炎，長期看來更是一個正確的投資，不只造福病友，讓生產力回流，更能提升國家發展和競爭力。

▲高嘉宏教授於亞太肝臟學會分享台灣C肝防治的成功經驗。（圖／公關提供）

此次APASL特別頒發三個獎項給在肝病領域中耕耘及具特殊表現的學者，台灣醫師就佔了2名，高嘉宏醫師獲頒第一屆Okuda-Omata傑出貢獻獎：台灣肝臟研究學會執行委員、高雄醫學大學附設醫院副院長莊萬龍醫師則獲頒第一屆Sollano-Lesmana優秀導師獎，顯見台灣在肝病研究的重要地位。

高嘉宏說，若要依衛福部規劃，在2025年前消滅C肝，代表每年必須治療3萬名病人，但40多萬名患者中，臨床上發現且已接受治療者僅佔了一半，其餘20萬是在社區調查中發現，有些甚至不知道自己染C肝。因此，本土防治的3策略包括：精準公衛、治療連續性及在地化照護，從高盛行區優先篩檢，讓潛在患者都能獲得治療。

▲高嘉宏教授獲頒Okuda-Omata傑出貢獻獎。（圖／公關提供）

高嘉宏指出，以台灣來說，雲嘉南地區C肝盛行率偏高，從高盛行區開始篩檢，更容易快速找到患者。治療連續性則是希望讓診斷、轉介治療、治癒，並透過篩檢尋找新病人的流程不間斷。

在地化照顧則根據不同的地域，配合病人的屬性及醫療資源，有更多因地制宜的作法，如外展門診，讓醫院資源從新分配，消弭縣市界限，進駐偏鄉衛生所提供超音波、抽血檢查等服務，同時也會考慮社區的文化、社群、疾病特徵發展在地化策略。