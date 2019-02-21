摘角膜學問大！技術員上工前　需先開「100顆豬眼」練手

▲台大醫院台灣國家眼庫團隊在北區實驗室前合影，白袍者為胡芳蓉教授，藍衣者為技術員。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣國家眼庫成立以來，2014年至2018年間，總共完成1765件眼角膜捐贈摘取，供應國內8成以上角膜移植病患。由於眼角膜摘取全需「人工作業」，如何摘得漂亮，也成了技術員的最大考驗。國家眼庫負責人、台大醫院眼科部胡芳蓉教授分享技術員考選與訓練流程，除了手需夠穩外，還需至少摘過100顆以上的「豬眼」，方可正式上工。

國家眼庫為衛福部提供經費成立，由台大醫院承接，負責台北與花東的捐贈摘取、保存，另於成大醫院設立南部辦公室，負責餘下縣市，一年365天、每天24小時全年無休，技術員不僅要輪三班，也要做好隨時出勤的準備。

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胡芳蓉今（21）日公開台灣眼庫運作，2014年將角膜摘取方式由傳統整顆眼球摘取，進展至僅摘取眼角膜後，就訂定嚴格的微生物角膜篩選標準。

▲經摘取後冷凍的角膜。（圖／記者嚴云岑攝）

技術員出外勤帶回角膜後，便會送往實驗室依品質進行分級，內皮細胞密度需超過2000平方毫米，才提供作為光學全層角膜移植使用，內皮細胞不足者，則冷凍保存為次級角膜，供緊急修補使用，至今已挽救64位病患免於摘除厄運。

胡芳蓉說，目前台大醫院共有7名技術員，很多都是從加護病房護理師轉任，通過招考後得經過半年訓練，不僅要懂得切開技術，避免下刀過深造成角膜垮掉，每月還要至少開20顆豬眼練手，「基本上要摘超過100顆，我們才會讓她獨立作業。」

而技術員在執勤過程，有時也是試膽大會，胡芳蓉笑道，2014年至今，全台共有85家醫院與國家眼庫合作，有次一位技術員半夜接到捐贈電話，背著保冷箱與工具箱前往時，「剛到捐贈室，燈就突然暗了」，但技術員卻冷靜地打開手機手電筒進行前置作業，不久後電來了，也順利完成摘取作業。