▲口乾舌燥、血糖飆竟「染肺炎」，資深糖友半年內二度住院。（圖／示意圖，非文中當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

一名59歲的資深糖友，去年9月因身體無力、發燒多日住院確診肺炎，雖然1周後順利出院，但今年1月又因口乾舌燥、血糖升高、心跳加速等症狀回診新陳代謝科，意外發現肺炎再度上身，被迫住院治療。醫師表示，年長者感染肺炎症狀不典型，不見得會出現發燒或感冒症狀，若發現長者出現活動力下降、食慾不振等情況，應儘早帶往醫院檢查。

根據衛福部死因統計，台南市肺炎死亡率已連續5年高於全國平均值，收治患者的臺南市立安南醫院新陳代謝科沈振榮主任指出，65歲以上長者、慢性病患皆為肺炎感染的高風險族群，推測肺炎死亡率高居不下的背後原因與人口老化以及伴隨慢性疾病病患增加、近年流感疫情相對嚴重有關。

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台南糖尿病門住診人數自104年起，已連續3年呈上升趨勢，沈振榮進一步說明，肺炎是流感最常見的病發症，其中又以糖友感染風險高。這是因為糖友平均年齡約為62.4歲，且多數合併有多重慢性疾病，使肺炎感染和死亡風險大幅提高。國外研究結果指出，每4位社區型肺炎病人中，就有1位患有糖尿病，而糖友感染侵襲性肺炎後，30天死亡率比一般人高出近1倍。

▲臺南市立安南醫院新陳代謝科沈振榮主任。（圖／公關提供）

「糖尿病的感染症中有四分之一與肺炎相關，罹患肺炎時，又會對身體產生很大的壓力，這會讓血糖比較容易上升、控制不理想，此時需要兼顧穩定血糖和延緩肺炎進程，大大增加治療困難。」

沈振榮提醒，糖尿病是複雜的慢性代謝性疾病，若控制不佳，易產生相關病變包含中風、心臟病、腎臟病、視網膜病變、足部壞死、以及各類感染症等併發症，建議糖友可與醫師討論自費接種肺炎鏈球菌疫苗，加強保護力，以免感染後導致疾病惡化。