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隱形眼鏡含水量越高越好？　錯！遇3情況反而會「搶眼睛水」

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辣妹戴隱形眼鏡（圖／記者黃克翔攝）

▲隱形眼鏡含水量越高越好？錯！這3情況反會跟眼睛「搶水」。（圖／示意圖／記者黃克翔攝）

記者嚴云岑／台北報導

隱形眼鏡已成了近視族的必需品，許多業者更主打「高含水量」增加買氣，但含水量越高真的越好嗎？對此，食藥署表示，假如本身淚液分泌不足、眼睛容易乾澀，或長時間待在乾燥空調環境中，配戴高含水量產品，隱形眼鏡反而會跟眼睛「搶水」，將水分蒸散至空氣中，導致鏡片變乾，引發眼睛乾澀不適。

食藥署企科組科長江仟綺表示，軟式隱形眼鏡主要分為「水膠」與「矽水膠」2種材質，在透氧率（DK值）方面，水膠較低，約為20至30%，最好的也只有60%左右；而矽水膠因含矽膠成分，透氧率較高，可達到80%以上。

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不過，矽水膠材質雖然透氧度較好，卻容易吸附淚膜層的油脂，沉積多了，就會愈戴愈模糊，再加上鏡片較容易附著蛋白質等沉澱物，務必做好清潔、保養工作。

隱形眼鏡。（圖／記者李佳蓉攝）

▲隱形眼鏡資料照。（圖／記者李佳蓉攝）

江仟綺說，雖然一般認為隱形眼鏡的透氧率愈高愈好，但是透氧率並非選購時唯一考量，個人體質、眼睛狀況、生活習慣與環境等，都會影響實際配戴舒適度。但無論買哪一種材質，使用不當都會增加感染機會，提醒民眾全天配戴以8小時為限，日拋也要用完即丟，月拋、季拋即使沒有每天配戴，也要定時清潔，裝卸前更要徹底清潔首部。

江仟綺表示，許多人初次購買隱形眼鏡時，為求方便，直接按照平日配戴的眼鏡度數選購，然而，隱形眼鏡是附著在角膜上，少了瞳孔到鏡框之間的距離，度數需比一般眼鏡度數少。

假如鏡片弧度、大小，未能配合自己眼球弧度、角膜大小，很容易讓眼睛感到疲憊，或造成角膜受傷。購買前仍應先諮詢眼科醫師、驗光人員等專業人員，並視自己的需求挑選合適的產品。

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關鍵字： 隱形眼鏡 闢謠健康 高含水量 含氧量 食藥署
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