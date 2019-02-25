▲8歲童天天尿床！爸媽崩潰「被單洗不完」，中醫找到解方。（圖／示意圖／青年時報）

記者嚴云岑／台北報導

今年8歲的劉小妹，自從戒尿布後幾乎天天尿床，爸媽累到被單來不及洗，求助西醫找不出病因，改尋求中醫協助，經診斷發現是過度沈睡造成的「夜間遺尿」，所幸透過雷射針灸與中藥治療，終於解劉小妹長期以來的困擾。

收治患者的花蓮慈濟醫院中醫部兒科主任楊成湛醫師表示，遺尿症可分為原發性與繼發性兩大類，原發性遺尿是由於控制膀胱排尿的功能未成熟，8成的尿床是屬於原發性尿床；續發性遺尿則多因膀胱病變、泌尿道感染、腎臟或輸尿管病變等。

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嬰幼兒的神經與泌尿系統處於發育階段，對小便的控制能力差，偶而會有尿床狀況，但如果超過5歲仍有尿床，就需要醫師評估治療，否則不只會造成兒童心理上的壓力，產生自卑感，也造成父母很大的挫折感。

▲透過雷射針灸和中藥治療，終於解決劉小妹妹長期的困擾。（圖／花蓮慈濟醫院提供）

楊成湛表示，中醫認為尿液的生成排泄與肺、脾、腎、膀胱等臟腑有關，過去常遇到長輩以人參、黃耆等補性的中藥給幫小朋友治尿床，但若孩童為熱性體質，反而會適得其反。臨床上中醫治遺尿通常分為「腎氣虛寒」、「脾肺氣虛」與「心經濕熱」型，需經中醫師診斷後對症下藥。

楊成湛解釋，「腎氣虛寒」型是先天不足，故發育較為遲緩，體力差，臉色蒼白，手腳冰冷，小便量多而清澈，夜晚尿床的次數多量也多；中醫治療以溫腎固澀，用八味地黃丸加減治療。

「脾肺氣虛」型是後天失調，體力欠佳，臉色蒼白、因脾氣虛故胃口不好而大便拉稀，說話有氣無力，稍一活動即汗流浹背，夜間尿床的次數亦多，中醫治療以健脾益氣，用補中益氣湯加減治療。

▲楊成湛主任為小孩進行雷射針灸治療尿床。（圖／花蓮慈濟醫院提供）

「心經濕熱」型則是個性急躁而容易生氣，晚上常磨牙，易受驚嚇，唇色偏紅，尿床的次數及尿量都較少且顏色較黃；中醫治療以宜瀉心火清熱，用導赤散加減來治療。

除了中藥治療外，針灸氣海、關元等穴位也可改善小兒尿床，怕痛的孩子還可選擇雷射針灸，雷射針灸是將低能量的雷射刺激穴道，無痛、安全，同樣也可達治療效果，國外已有使用雷射針灸治療小兒尿床相關研究，可有效減少每週尿床的次數。