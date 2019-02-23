年後一週...16萬人腹瀉掛病號　最兇的致病源還是「它」

▲生蠔等貝類水產品為感染諾羅病毒的高風險食物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

春節過後國內腹瀉疫情明顯上升！疾病管制署表示，上週全國門急診腹瀉就診達到16萬人次，較春節一週增加近1.5萬人次；近4周還累計25起腹瀉群聚案件，以感染諾羅病毒最多，228連假即將到來，提醒民眾一定要多注意飲食衛生。

疾管署表示，25起腹瀉群聚案件，以餐飲旅宿業15起佔最多。上週（2月10日至16日）全國腹瀉門急診就診達16萬1019人次，較前一週上升9.2%，檢出病原以諾羅病毒佔多數。

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疾管署表示，諾羅病毒常透過糞口途徑傳染，傳染途徑包含未保持良好的衛生習慣、和患者密切接觸、接觸或食用患者的嘔吐物或排泄物污染的食品，提醒民眾在烹製食物時，應使用安全的食材來源、食品調理過程應符合衛生條件。

▲腹瀉示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

另外，諾羅病毒具有高傳染力，症狀包括嘔吐、腹瀉，並可能伴隨頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉痠痛等。提醒民眾用餐時應以熟食為主，避免生食貝類水產品，如生蠔等高風險食物。228連假出遊時，在吃東西前也要用肥皂或洗手乳徹底洗手，才能有效殺死病毒。

最後，疾管署提醒，民眾若有嘔吐或腹瀉等疑似病毒性腸胃炎症狀，應在家休息至症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，並請配戴口罩、正確洗手、避免以手碰觸口鼻等衛生習慣，以降低傳播風險。