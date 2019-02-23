隆乳恐致淋巴癌！衛福部手術同意書「加警語」　3月中上路

▲台灣女人連線召開隆乳恐致淋巴癌記者會 。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣女人連線召開記者會表示，多國已發現隆乳常用的「矽膠乳房植入物」可能與淋巴癌有關，法國去年12月也拒絕延展一款絨毛矽膠材質的植入物的安全許可，但台灣至今仍無作為，連將相關風險寫進手術同意書都做不到。對此，衛福部回應，會在隆乳手術同意書公版中，加入「植入物可能會產生淋巴癌風險」字句，預計3月中公告上路。

台灣女人協會副秘書長陳書芳表示，美國食藥署在2011年就發出警告，指出間變性大細胞淋巴癌（BIA-ALCL）的發生與乳房植物入可能有關，截至去年已有457病患，其中9名死亡，另在有紀錄的334筆植入物表面類型中，有310例、約9成為絨毛矽膠材質。

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陳書芳提到，相較美國、加拿大、澳洲等長期蒐集病例與研究相關積極作為，台灣政府卻只在2011年至2017年透過公文要醫師進行評估、告知與觀察，並未對國內使用情形進形追蹤監測。台灣女人連線去年9月就向衛福部提出，希望在隆乳手術同意書中加警語，但截至上週追蹤仍無進度。

▲「植入物可能致淋巴癌」隆乳手術同意書加警語，3月中更新上路。（圖／示意圖／達志影像）

對此，衛福部醫事司簡任技正劉越萍回應，會在隆乳手術同意書中加入「植入物可能會產生淋巴癌風險」等字句，預計3月中公告，屆時會要求有執行該項手術的醫療院所同步更新，違者將可依違反《醫療法》開罰。

醫事司科長呂念慈補充解釋，手術同意書是依照《醫療法》第63條規定，需對在術前對病患盡告知義務，若未寫清楚，讓病患暴露於風險中，將可依同法第103條，處5萬以上、25萬以下罰鍰。

至於為何去年9月提出的訴求，遲至3月中才執行？呂念慈表示，手術同意書修正需經過專家、病友團體開會評估，修正文字還需請醫師勘誤後方可發布，「這都需要時間」。衛福部更新範本後，醫療院所也需同步跟進，但可以此為基底，再加入更多文字細項。