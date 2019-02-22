出差太緊張！腸躁男一天狂瀉7次　避開「5類食物」終緩解

▲出差太緊張，30歲男一天狂瀉7次。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

動不動就腹脹、拉肚子，可能是腸躁症在作怪！一名30歲左右男性，平時一天要拉1-2次肚子，但每逢壓力大或出差，腹瀉次數可能高達5-7次，嚴重影響工作，所幸經過飲食療法，並配合放鬆運動後，症狀已大為緩解，重新建立健康、平衡的生活。

聯安預防醫學機構聯青診所家醫科顏佐樺醫師表示，腸躁症為一功能性疾病，臨床上患者以20至50歲的青壯年族群居多，且近年來有增多的趨勢，女性患者量約為男性2倍之多。

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顏佐樺表示，腸躁症診斷主要以症狀診斷為主，包括經常腹痛或脹氣、排便頻率改變、糞便形狀外觀改變等，只要症狀維持6個月以上，且在過去3個月平均每週至少發生1次反覆性腹痛，就可能是腸躁症引起，但醫師在確診前，仍會透過血液、生化、糞便等做進一步檢查，篩去大腸癌或腸胃感染等可能。

▲避開這五類食物有效改善7成腸躁症。（圖／聯安診所提供）

已有國外研究顯示，高達7成的腸躁症患者，可透過「低FODMAP飲食療法（ Low Fermentable Oligosaccharides Disaccharides Monosaccharides And Polyols）」降低症狀感。顏佐樺解釋，FODMAP食物泛指會在腸胃道發酵的碳水化合物及糖醇，乳糖、果糖、多元醇、寡糖等5大類食物都上榜。

為何FODMAP食物容易導致腸躁症發生？顏佐樺說明，食物在小腸吸收率差，會直接進入大腸，經腸道細菌發酵後，產生過多的氣體引起腹脹、腹痛的現象，且FODMAP食物的高滲透壓會將水分帶入大腸，易造成腹瀉。因此，腸躁症者可藉由避開如牛奶、果乾、蘋果等高FODMAP食物的攝取，幫助減緩腹漲、腹痛、腹瀉的狀況。

最後，顏佐樺提醒，避開FODMAP食物，固然可以減緩不適症狀，仍要找出誘發腸躁症的真正根本原因。只是可惜目前醫學上還難以找出確切的病因，一般認為與壓力、不良飲食習慣或熬夜、少運動等生活型態有關。另外，女性荷爾蒙的變化，也被推測為造成女性腸躁症發生原因較高的原因之一。