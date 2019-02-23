隆乳恐增淋巴癌風險！民團揭「危險材質」　痛批台灣政府無作為

▲多國研究顯示，矽膠乳房植入物可能增加淋巴癌風險。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

隆乳會提高淋巴癌風險？台灣女人連線今（23）日召開記者會，批評政府在乳房植入手術登錄無作為，因為常用的「矽膠乳房植入物」，已被發現可能與「間變性大細胞淋巴癌（BIA-ALCL）」有關。截至去年9月，美國已掌握457名病患，其中9例死亡；英國、澳洲也分別有45例、72例確定病例。

台灣女人連線副秘書長陳書芳表示，ALCL是一種罕見的T細胞淋巴癌，可能出現在身體的許多部位。美國食藥署在2011年發出警告，有些ALCL的發生與乳房植物入可能有關，稱之為BIA-ALCL（Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma），在有紀錄的334筆植入物表面類型中，約有310例、超過9成為絨毛型矽膠材質。

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陳書芳解釋，乳房常見的植入物主要有鹽水、果凍矽膠兩種，表面又分為光滑、絨毛兩類，形狀也有圓形、水滴型之分。

近年來，絨毛水滴型材質因可減少術後按摩頻率，在病患間飽受歡迎，但法國在去年12月，卻以可能導致ALCL為由，率先拒絕延展某廠牌「絨毛矽膠乳房植入物」的安全許可；今年2月，也有15位法國女性因使用乳房植入物導致健康危害，集體對政府與製造廠商提出刑事訴訟。

▲隆乳恐增淋巴癌風險！民團痛批：台灣政府無作為。（圖／記者嚴云岑攝）

陳書芳說，根據台灣健保資料庫，105年共有393人因ALCL就醫，但因政府未追進行手術材質追蹤與乳房植入物登錄，無法推斷是否與乳房植入物有關。

不過，相較於美國、加拿大、澳洲等長期蒐集病例與相關研究等積極作為，台灣政府卻只在2011年至2017年透過公文要醫師進行評估、告知與觀察，並發佈產品安全警訊，但沒有積極地對研議如何對國內使用情形進行調查與瞭解，讓女性健康處於風險之中。

陳書芳說，政府除了被動等待不良事件通報，還要有更積極的配套措施，但台灣女人連線去年9月就要求將相關風險寫入手入同意書中，截至上週追蹤進度，都未有動靜。

她呼籲，政府應更積極建立全國乳房植入手術登錄制度，以監測植入物與ALCL及其他健康問題的關聯，並加強醫療人員及使用者對BIA-ALCL的認識及保持對疾病的敏感度，才不會讓使用者在沒有警覺的情況下忽略病況。