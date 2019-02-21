生酮醫肝膿瘍4天逝！他揭「致命細菌」...跑進眼睛會失明

▲生酮名醫「肝膿瘍」4天病倒！謝旺穎45歲早逝…上萬病患震驚：崩潰大哭。（圖／「謝旺穎醫師的食療實驗室」臉書）

記者嚴云岑／台北報導

長年推廣生酮飲食的小兒科醫師謝旺穎因肝膿瘍病逝，享年45歲，許多粉絲難以置信，也喚起民眾對肝膿瘍的關心。林口長庚副院長、肝膽腸胃科醫師簡榮南表示，肝膿瘍常見的細菌為革蘭氏陰性，近年來又以克雷白氏桿菌最常見。至於是否與生酮飲食有關？他表示，造成肝膿瘍原因繁多，無法輕易下定論。

謝旺穎妻子廖書嫻於2月14日情人節當天在臉書寫道，先生日在2018年10月發生肝膿瘍，低估了細菌感染威力，2019年1月回診僅為腹腔發炎，未料2月9日初五開工發現白血球指數異常飆升，腹腔嚴重發炎導致敗血性休克，倒下4天就驟然離世。由於現行肝膿瘍治癒率高達9成，部分醫界同業聽聞惡耗也相當驚訝。

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簡榮南表示，肝膿瘍為細菌感染造成，過去常見原因是肝內膽管結石，阻礙膽汁流動，如果有細菌跑進去，就會鬱積在肝臟形成膿瘍，但隨著環境改善，因膽管結石造成肝膿瘍的病患越來越少，取而代之的為免疫疾病引起。

▲引發肝膿瘍的克雷白氏桿菌，容易出現在糖尿病患身上。（圖／示意圖／達志影像）

「肝膿瘍也是糖尿病患的隱形殺手。」簡榮南提到，肝膿瘍常見的革蘭氏陰性菌屬中，又以克雷白氏桿菌最多，大腸桿菌次之，免疫力正常的民眾，白血球可輕易吃掉細菌，但像糖尿病患、吃抗排斥藥物、酒精代謝不佳等抵抗力較差者，就無法殺死細菌，久而久之就會引發肝膿瘍發生。

簡榮南說，肝臟是無聲的器官，肝膿瘍的剛開始發作時， 民眾一樣「無感」，只會以高燒作為症狀表現，若無感冒、小便正常又高燒不斷者，建議儘早到醫院檢查。醫師會經由照音波揪出膿瘍部位，會先給予抗生素治療，一般需打點滴2周、口服2周，有些成效不好者，需吃到6周。

若做完上述處置高燒依然不退，就需放引流管引流膿瘍，加速抗生素反應，但最棘手的還是膿瘍中有很多「間隔」，無法靠投藥殺死所有細菌，此時就需透過手術治療。

▲肥胖也肝膿瘍的高危險群。（圖／示意圖／達志影像）

簡榮南表示，在門診中看到的肝膿瘍病患，以40至60歲的中年族群最多，因為免疫力低下多為經年累月造成，「20幾歲喝酒可能沒事，但你喝到60歲肝硬化，免疫力低下，細菌就入侵了。」而非第一型先天性糖尿病患者，大多先經歷過肥胖等代謝症候群，在40至50歲左右發病，若未做好保養，也容易併發肝膿瘍。

最後，簡榮南提醒，避免肝膿瘍要從平常做起，少喝酒、適量運動、避免過胖都是預防之道。他也提醒民眾若出現不明原因的發燒，應盡快就醫，若拖到血壓不穩定才來，細菌可能已跑到血液中，引發成敗血症引發休克。而克雷白氏桿菌若順著血液跑進眼睛，還會釀成失明危機，「患者如果眼睛不舒服，都要趕快跟醫師講，需在24小時內將抗生素打到眼睛，才有機會救回來。」