▲狂噴乾洗髮1個月...她頭皮癢髮根結塊，問題竟不在產品。（圖／示意圖，非文中當事人／記者趙于婷攝）

記者嚴云岑／台北報導

能讓扁塌頭髮瞬間蓬鬆的乾洗髮，已成時下女性出遊必備小物，但若只顧「乾洗」未做好後續的「水洗」，可能會讓頭皮吃不消。32歲的小薇（化名）就有慘痛經驗，自從購買了乾洗髮後，她的洗頭頻率從2天一次變成4、5天一次，原本還開心終於能省下吹整時間，沒想到一個月後，不僅頭皮紅腫發癢，還經常在髮根摸到塊狀沈積物，也越來越容易掉髮。

桃園長庚皮膚科主任黃耀立表示，至今未遇過使用乾洗髮造成頭皮發炎的案例，但台灣是脂漏性皮膚炎盛行率非常高的國家，研判可能是因為洗頭頻率延長，加上乾洗髮的界面活性劑無法帶走油脂，造成油脂阻塞在毛囊引發脂漏性皮膚炎與次發性落髮，一般只要恢復正常洗頭頻率就能改善。

黃耀立提到，脂漏性皮膚炎雖然與頭皮出油有關，但冬天發生的頻率卻比夏天高，這是因為天氣熱流汗提高洗頭意願，清洗過程中也會一併帶走頭皮油漬。

▲想保持頭髮乾爽不能只靠乾洗，水洗也很重要。（圖／示意圖／達志影像）

冬天天氣乾冷不易流汗，有些民眾誤以為不會出油，拉長洗頭間隔，殊不知只要吃火鍋、麻辣鍋或冬令進補食材，都會增加出油頻率，若持續未用洗髮精水洗，長期下來會讓毛孔阻塞，造成頭皮屑增多，甚至漏脂型皮膚炎、毛囊炎。

黃耀立建議，民眾若出現上述情形，可先停用乾洗髮產品一段時間，並恢復正常洗頭頻率，觀察是否改善，若頭皮屑、掉髮依然嚴重，建議到皮膚科檢查，醫師會依症狀開立口服或外用藥膏，而頭皮發炎若積極治療，3個月後毛囊恢復生長期，掉髮又會再長回來，並不會造成永久性禿頭，民眾無須過度擔心。

開業皮膚科醫師趙昭明則提到，乾洗髮有酒精揮發成分與界面活性劑，揮發效果快，卻無法完全帶走頭髮油脂，使用後頭髮也會變得乾澀。若想做好頭髮保健，建議使用完乾洗髮當天就用洗髮精洗頭，將界面活性劑代謝掉，洗完後也可用潤濕產品保養，才能讓秀髮恢復柔順。