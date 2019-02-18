不是迷路！家屬最怕失智症患者做「這件事」真的超危險

▲失智症長者走失案件頻傳，醫師提醒可使用配戴定位器或愛心手鍊預防。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

失智症長者走失案件頻傳！根據屏東縣警局資料顯示，近3年走失人口有6%至10%是失智症患者，比率逐年增加，以55歲以上的中高齡長者為主。根據調查，除了走失，對照護者而言，最恐懼失智症患者發生的行為的第一名反而是「忘記關火」，第二是「攻擊行為」，第三才是「迷路遊走」。

根據屏東基督教醫院統計，有許多長輩來就醫時已是中度失智症。屏東基督教醫院院長余廣亮指出，為降低失智長輩走失機率，建議外出時儘量安排兩人陪同，每逢上廁所時，務必有一位家人陪伴失智長輩，切勿讓他落單，當廁所有兩個以上出口時，也要特別留意。

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另外，余廣亮日前也曾公布失智症認知調查結果，針對40歲以上民眾的網路調查中發現，超過5成的填答者表示，自己家中就有失智症患者或身邊曾聽過有失智症的案例。

調查結果更發現，雖然多數民眾都有聽過或有實際接觸失智症患者經驗，也知道健忘、重複問問題等是失智徵兆，但當問及對失智症的認識程度，高達54%的人不知道「對生活突然失去興趣」也是警訊，導致篩檢率低。余廣亮提醒，若想預防失智症患者走失，建議可採用「兩人以上同行、衣物內寫上聯絡明細、配戴定位器或愛心手鍊」等方式。

對此，屏東基督教醫院也和7-ELEVEN合作「把愛找回來」公益募款，推動「及早救智」計畫、打造友善社區、構思失智繪本、成立服務中心等，也在屏東當地7-ELEVEN門市舉辦「好鄰居健康教室」做失智症衛教及篩檢，透過日常消費空間結合衛教活動，今年4月起預計舉辦80場。

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