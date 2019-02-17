瘋手遊電玩是一種病！　「網路遊戲障礙症」8症狀他中了？

▲當玩遊戲玩到出現注意力不足、憂鬱等情形，就要小心是網路遊戲障礙症。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

你身邊有沈迷網路遊戲的親友？世界衛生組織在2018年把網路成癮納入正式診斷，罹患網路遊戲障礙症的患者，會合併「注意力不足、憂鬱、焦慮、睡眠不足、社會適應、生活品質問題、家庭人際互動有高度的衝突壓力」。醫師建議，這時要盡量遠離手機、電腦誘惑，尋求專業協助。

美國精神醫學會在2013年將網路遊戲列為重要的研究議題，2018年世界衛生組織正式將網路成癮納入診斷，衛福部也在2018年3月將網路遊戲障礙症視為行為成癮疾患，而2018年9月國家衛生研究院公布台灣網路遊戲障礙症盛行率約3%，引發許多民眾關注，主動前往精神科診間尋求評估。

北市聯醫松德院區兒童青少年精神科黃彥勳主治醫師指出，網路和網路遊戲本來就是現代人休閒管道之一，許多成功人士或優秀學生都有使用，但只要能夠適度控制，不需過度妖魔化，且消費者若從遊玩過程中，可以紓解情緒，幫助度過負面情緒，也算是另類的情緒支持資源。

▲醫師提醒，如果網路遊戲時間失控，出現情緒困擾，要盡快尋求專業協助。（圖／達志示意圖）

但黃彥勳強調，如果網路遊戲時間失控，嚴重排擠個人家庭、社交、工作、學業、休閒、睡眠時間，並且將網路成為唯一救贖，累積時間超過數個月時，就需要小心網路遊戲障礙症。

當有沉迷網路遊戲的危機時，黃彥勳建議，要自主遠離誘惑、增加多元興趣，減少生活上使用網路、手機、電腦的機會，開發其他的興趣，當有更多時間投入不同的興趣或是人際活動時，花在網路遊戲的時間相對就會減少，就能降低網路遊戲的誘惑性，另外，人際困擾、情緒困擾，家庭衝突或是注意力、睡眠不足等困擾時，要盡快尋求專業人員協助。

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