麻油雞、薑母鴨「6種人不適合」！補過頭症狀曝　醫示警

▲麻油雞、薑母鴨是冬季溫補相當受歡迎的料理。（示意圖／ETtoday新聞雲示意圖）

文／郭家和

冬令進補不是人人都適合？溫補、平補差異大

冷氣團一波波報到，許多民眾開始「冬季進補」，尤其是羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、燒酒雞最受歡迎，然而中醫「進補」必須配合體質與身體狀況，才能避免進補後適得其反的健康問題。奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇接受《健康好厝邊》專訪提醒，有上火體質者不適合過量溫補，懷孕或正感染中的族群也不建議食用溫補藥膳，以免加重症狀。

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莊照宇醫師表示，羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、燒酒雞屬於「溫補」，較適合有虛冷體質的族群，包括經常疲倦、手腳冰冷、時常腹瀉、臉色蒼白、手指缺少血色等，都是常見的虛冷體質現象。一般體質或是小朋友、孕婦等族群，則較建議用「平補」或「涼補」的食材如四物、四神等。





▲一張圖看懂各族群冬季進補差異。（圖／《健康好厝邊》授權提供）

補過頭不只嘴乾、便秘！進補後出現這症狀快就醫

莊照宇醫師解釋，「溫補」類藥膳多會添加老薑、酒精等偏燥熱食材，如果本身是容易上火的體質，吃溫補藥膳後容易嘴乾、便秘、影響睡眠品質，門診中就不少患者每次吃完溫補食材就出現「臭嘴角」、長痘痘、便秘甚至痔瘡發作。至於三高族群，食補攝取過量可能會升高血壓、血糖，影響慢性病控制，也要特別注意。近期有感冒、感染或確診者，如果仍有鼻水、多痰、喉嚨痛症狀也要避開進補。

哪些族群進補要特別注意？莊照宇醫師提醒，有三高問題、自體免疫疾病（如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾癬）、懷孕、小朋友，或是正在感冒中的族群都不建議攝取過量傳統冬令進補。如果真有進補需求，可注意幾個飲食原則減少「補過頭」風險，第一，湯不要喝太多；第二，適量補充水分；第三，增加蔬菜、水果和纖維攝取量。

另外，腎臟病族群也屬於過量進補的禁忌。莊照宇醫師解釋，溫補類藥膳除了熱量高，所使用的中藥材可能含有較高的鉀離子，攝取過量可能會影響腎功能，如果進補後出現喘、小便減少、手腳水腫等症狀務必立刻就醫，有可能是腎臟急性受損的症狀。

至於三高族群，攝取過量進補可能會引發血管收縮與血壓升高，如若進補後出現嚴重頭暈目眩、手腳無力等急性腦中風症狀，也要即時就醫檢查，以免造成不可逆的腦血管傷害。

▲中醫師建議，小朋友勿過度進補，恐出現性早熟、反而容易長不高。（示意圖／記者周宸亘攝）

轉骨期進補幫助發育？補過頭反而性早熟提早「定型」

莊照宇醫師表示，進補藥膳通常都是高熱量，成人攝取過量易有肥胖問題，小朋友也建議勿過度進補，尤其東方人有「轉骨」觀念，希望發育期透過食補讓孩子長得更高，然而在營養過剩的當代，過量進補除了不利孩子體重控制，還可能導致提早發育而出現性早熟，甚至影響生長板提早閉合，反而容易長不高。建議家長如果真有進補需求應先諮詢專業中醫師或營養師。

近日寒流持續，血管收縮壓力增加，高風險族群應做好保暖工夫，莊照宇醫師建議，日常外出時注意頭部、頸部與腳部的保暖，這些部位距離心臟較遠，受溫差的影響更大，高齡族群如有手腳冰冷問題，夜間睡覺時可穿戴襪子保暖，降低溫度差對心血管的衝擊。

本文經授權轉自：《健康好厝邊：三高、腎臟病不能亂進補！醫揭「溫補」過量危險性：出現3症狀快就醫》