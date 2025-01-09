癌症患者治療痛不欲生　義大醫療一招為癌友帶來生活希望

▲義大醫療疼痛科團隊運用內臟神經阻斷術，讓癌友提升提升生活品質。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

癌症患者長期受困於慢性疼痛，無法正常生活，並且因持續依賴鴉片類止痛藥而承受多重副作用。義大醫療疼痛科透過專業醫療團隊運用內臟神經阻斷術（Splanchnic Nerve Block, SNB），為癌症患者擺脫疼痛困擾，提升生活品質。一名罹患壺腹癌的患者在割除病灶後卻因為疼痛到「連呼吸都會痛」，他到義大癌治療醫院就診治療接受手術，讓他逐漸恢復元氣，彷彿重生。

義大醫院疼痛科醫師林依瑩表示，內臟神經阻斷術是一種針對腹腔內臟神經叢的微創技術，透過局部麻醉或神經毀損，阻斷傳遞疼痛信號的神經路徑，從而達到有效的疼痛管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

內臟神經阻斷術雖然能有效緩解疼痛，但作為一項微創治療技術，仍可能伴隨一定風險與併發症，義大醫院麻醉部陳威宏部長表示，隨著醫師技術的精進與影像輔助設備的應用，這些風險已被大幅降低，術後併發症發生率也顯著減少。內臟神經阻斷術是一項較安全且有效的治療選擇，特別適用於癌症末期患者，可顯著提升生活品質，減輕長期疼痛對生理及心理的影響，為患者帶來尊嚴與安寧。

一名父親罹患胰臟癌的陳小姐表示，父親發現時胰臟癌時因為已經晚期，因此飽受腹部與肋間劇痛折磨，生活完全無法自理，但在接受內臟神經阻斷術後，疼痛顯著緩解，後來又追加肋間神經燒灼術及配合藥物調控，讓他重獲自理能力，才得以讓父親在生命的最後階段擺脫疼痛與藥物副作用的束縛，平靜地與病魔告別。

另一位癌友王先生則是罹患胰臟癌和壺腹癌接受手術切除了7個器官，加上化療控制，雖然癌症治療成功卻因為嚴重腹痛造成生活品質低落，無法工作也不能正常飲食，經轉介到義大癌治療醫院疼痛中心後進行了內臟神經阻斷術，並且調整止痛用藥後，漸漸擺脫疼痛的枷鎖，目前已經可以重返工作崗位，重拾正常的人生。